Venezia, domani al Penzo arriva il Sudtirol

ll Venezia FC torna a giocare in casa per la prima volta dopo la pausa invernale nella Giornata 21 del campionato di Serie B 2022/23. Lo Stadio Pier Luigi Penzo ospiterà il Südtirol, al sesto posto in classifica generale, alle 14:00 di sabato 21 gennaio.



I precedenti



Nel girone di andata, il Venezia ha battuto gli altoatesini in rimonta allo Stadio Druso. Dopo essere andato in vantaggio con la rete di Odogwu al 60’, il Südtirol ha subito prima il gol di Michaël Cuisance all’83’, per poi concedere un’autorete in pieno recupero, al 95’, propiziata dall’intervento in area di Jack de Vries. Quello del girone di andata è l’unico precedente fra le due squadre nel campionato di Serie B: la formazione di Bolzano, infatti, è quest’anno al debutto assoluto nella serie cadetta.



Statistiche e curiosità



Il Venezia ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie B e non fa meglio nel torneo dal settembre 1967, quando ci riuscì per sei gare interne di fila. Solo Bari e Pisa (entrambi sei) hanno segnato più gol su calcio di rigore del Südtirol (quattro) in questo campionato, mentre il Venezia è una delle tre formazioni, insieme a Frosinone e SPAL, a non aver ancora trovato la rete dagli 11 metri nel torneo. Il Venezia ha effettuato 183 sequenze su azione con almeno 10 passaggi in questo campionato, solo il Cagliari (209) ne conta di più, mentre il Südtirol (68) è terz’ultimo in questo parametro nel torneo, davanti solo a Cittadella (43) e Perugia (23).



Moduli e allenatori



Paolo Vanoli e Pierpaolo Bisoli non si sono mai incontrati da allenatori: se per Vanoli il campionato 2022/23 è il debutto in Serie B, la partita contro il Venezia sarà per Bisoli la numero 282 nella categoria. Perfetto equilibrio, invece, nei precedenti incontri di mister Bisoli con la formazione lagunare: su tre partite giocate, si registrano una vittoria, un pareggio e una sconfitta, con un totale di due gol fatti e due gol subiti. Nelle ultime tre partite, il Südtirol ha sempre schierato il 4-4-2, che ha portato gli altoatesini al successo in due occasioni su tre. Il Venezia, invece, è tornato al 3-5-2 nelle ultime due partite, dopo aver sperimentato il 3-4-2-1 nella sfida in trasferta contro il Perugia.



I marcatori



Raphael Odogwu e Matteo Rover sono i due giocatori del Südtirol che hanno partecipato a più gol in questo campionato (sette entrambi); il primo ha segnato sei reti e fornito un passaggio vincente, il secondo ha realizzato cinque marcature e servito due assist. Joel Pohjanpalo ha esordito in Serie B proprio contro il Südtirol lo scorso 21 agosto; a partire da novembre 2022 nessun giocatore ha preso parte a più marcature nel torneo dell’attaccante del Venezia, otto: sei reti e due assist nel periodo.