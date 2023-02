Serie C femminile, Venezia sconfitto dal Bologna

BOLOGNA -VENEZIA 3-1

Marcatori: Gelmetti 28’, Cacciamali 44’, Antolini 82’, Gelmetti 93’

Bologna: Sassi, Asamoah, Sassi, De Biase, Sciarrone (Alfieri 61’), Antolini, Gelmetti (Spallanzani 92’), Morucci (Zanetti 18’), Colombo (Trombin 74’), Bonacini (Polisi 85’), Arcamone. A disposizione: Fiesoli, Marcanti, Pacella, Benozzi. Allenatore: Bragantino.



Venezia: Pinel, Lyberg, Risina, Lamti, D’Avino (Verdaguer S. 74’), Shirazi, Airola, Cacciamali, Barro, Piazza (Tomasi 9’, Quaglio 93’), Bonnín. A disposizione: Limardi, Fassin, Salvi, Sclavo, Govetto, Mattiello. Allenatore: Marino.

Il Venezia incassa una sconfitta nella sfida in trasferta contro il Bologna capolista, con le rossoblù che superano le arancioneroverdi per 3-1, mettendo fine alla striscia positiva di 12 partite che le aveva viste protagoniste nei mesi scorsi.

Le lagunari trovano la loro prima occasione da un fraseggio al limite dell’area avversaria che però non riesce a concretizzarsi. Pochi minuti dopo Tomasi recupera palla sulla ribattuta in area e cerca la rete, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Al 28' le rossoblù si portano in vantaggio, con Zanetti che tira dalla distanza e trova Pinel a deviare, ma nella mischia Gelmetti recupera palla sulla ribattuta per due volte e trova lo spazio per concludere in porta. Le ospiti reagiscono al gol e cercano di pareggiare i conti, riuscendo a trovare la rete dell’1-1 poco prima di andare a riposo; al 44’, la palla passa per i piedi di Bonnín e Risina, e il capitano delle lagunari serve Cacciamali, brava a girarsi e a calciare a fil di palo.

Nella ripresa, il Venezia lotta per conquistare il vantaggio, ma le due occasioni di Shirazi e e il tiro di Bonnín non riescono a superare la difesa bolognese, con le padrone di casa che a loro volta cercano di portarsi avanti senza riuscire a impensierire Pinel. A seguito dell’espulsione di Risina per un fallo su Gelmetti, il Bologna batte la punizione sui cui sviluppi Antolini mette in rete di testa il gol del 2-1. Le lagunari soffrono la pressione avversaria, e nei quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro le bolognesi approfittano di un errore della difesa arancioneroverde e recuperano palla, con Gelmetti che punta la porta e sigla la rete del 3-1.