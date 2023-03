Serie C femminile, il Venezia batte 3-2 il C.S. Lebowski

C.S. LEBOWSKI - VENEZIA 2-3.

Marcatori: Mannucci 6', Valoriani 15', Zuanti 32', Bonnín 46’ e 79’.

C.S. Lebowski: Manfredini, Alessandrini, Corsiani, Tamburini, Bagni, Dominici M., Mannucci (Frangini 10’), Diamanti (Mosconi 69’), Sacchi, Valoriani (Haidari 74’), Carrozzo. Allenatore: Serrau.

Venezia: Limardi, Lyberg, Risina, Zuanti (Verdaguer S. 83’), D’Avino (Fassin 62’), Cacciamali, Barro, Quaglio (Airola 46’), Sclavo, Govetto (Bonnín R. 23’), Mattiello (Lamti 23’). Allenatore: Marino.

Si conclude sul 2-3 la trasferta che ha visto il Venezia affrontare il C.S. Lebowski per la Giornata 20 del Campionato di Serie C Femminile, con le arancioneroverdi che la spuntano a dieci minuti dalla fine grazie a Yolanda Bonnín; le lagunari conquistano così tre punti sofferti che permettono di consolidare la loro posizione in classifica e di accorciare le distanze con il Lumezzane. La gara si apre con Alice Zuanti che cerca subito il vantaggio da pochi metri, ma sono le fiorentine ad andare a segno per prime, con la deviazione in mischia di Elena Mannucci al 6’, e poi di nuovo al 15’ con Bianca Valoriani, che approfitta del disimpegno pericoloso di Giulia Limardi e trova il raddoppio infilando un pallonetto a porta vuota. Accorcia Zuanti al 31’, e nonostante le occasioni dell'attaccante veneziana e del capitano Giulia Risina, le due formazioni vanno a riposo sul 2-1. Nella ripresa è subito corner per il Venezia e Yolanda Bonnín spedisce direttamente in rete riportando il match in parità. La spagnola sigla poi la doppietta personale quando, a seguito del tentativo di Isabel Cacciamali al 79’, insacca sulla ribattuta del portiere, con il suo tap-in a segnare finalmente la sudata rimonta delle lagunari. Il Venezia si scontrerà con il Vicenza questo mercoledì presso il Centro Sportivo Taliercio, nell'anticipo del match valido per la Giornata 21 del campionato.