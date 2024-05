Il Venezia affronta la Feralpisalò nell'ultima partita in casa della stagione

Domenica 5 maggio 2024, alle ore 15, il Venezia affronta la Feralpisalò allo stadio Penzo nell'ultima partita in casa della stagione. La curva sud è già quasi sold out, mentre la prevendita totale è a quota 5270: i biglietti per la gara, 37^ e penultima giornata del campionato di serie B, sono in vendita sul sito Vivaticket a questo link.

Gli arancioneroverdi, al momento terzi in classifica con 67 punti dietro a Parma (74) e Como (71), lottano per la serie A. La sconfitta per 3-2 contro il Catanzaro rende molto complicato agganciare la seconda posizione, e quindi la promozione diretta. Al momento è più probabile che gli arancioneroverdi si qualifichino ai playoff da terzi in classifica, per tentare la risalita in A tramite gli spareggi.

Nella data del 5 maggio, come di consueto, lo stadio Penzo è accessibile a piedi o tramite vaporetto gestito da Actv, con partenze da vari punti della città in 15-30 minuti (linee 1, 4.2, 5.2, o 6, fermata Sant'Elena); per consultare le linee e gli orari dei vaporetti, è possibile scaricare la app Moovit per iOS o Android. Per i tifosi ospiti, nel prezzo del biglietto per la curva è incluso anche il trasporto via acqua dall’imbarco del PalaExpo di Marghera direttamente allo stadio, all’ingresso della curva ospiti, e viceversa al termine della partita.

I tifosi del Venezia FC troveranno corse dedicate in partenza dalla fermata Tronchetto Mercato, accessibile tramite servizio people mover e linea 2 di navigazione, nonché tramite deviazioni di percorso delle principali linee dei bus urbani diretti a piazzale Roma. Servizi straordinari saranno anche organizzati dai terminal acquei di piazzale Roma, Ferrovia, Punta Sabbioni e Lido.