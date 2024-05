Promozione diretta in A, è tutto aperto: il Venezia vince al 93', il Como pareggia

Un finale di stagione da thriller. A 90 minuti dal termine della stagione cadetta 2023/24, Como e Venezia si trovano rispettivamente a 72 e 70 punti in classifica, frutto dei risultati della 37ª giornata di serie B: il Venezia vince in casa, al minuto 93, contro la FeralpiSalò penultima della classe, grazie alla doppietta del solito Joel Pohjanpalo, sempre più capocannoniere del torneo con 22 gol segnati; per il Como arriva solo un pareggio a reti inviolate in casa del Modena, quattordicesimo.

La promozione diretta del Venezia in serie A - ossia senza dover passare per i playoff - è così ancora possibile: nell'ultima partita della stagione regolamentare, in programma venerdì alle 20.30, gli arancioneroverdi dovranno per forza di cose conquistare i 3 punti contro lo Spezia (15º in graduatoria), sperando nella sconfitta o nel pareggio dei lariani contro il Cosenza, reduce da tre vittorie consecutive e in un ottimo momento di forma.

Nel caso di vittoria del Venezia e pareggio del Como, le due compagini sarebbero appaiate in classifica a 73 punti: il secondo posto e la promozione diretta sarebbero però dei lagunari in virtù degli scontri diretti: il Como ha battuto il Venezia in casa 2 a 1 lo scorso 3 marzo, ma i lagunari al Penzo, nella gara d'andata del 20 agosto, si erano imposti con un più rotondo 3 a 0.

Articolo in aggiornamento