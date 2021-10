Venezia-Fiorentina, Zanetti: «Siamo in casa, servono punti: mi aspetto l'atteggiamento giusto»

Sono 25 i giocatori convocati da mister Zanetti per l'ottavo turno di campionato che vedrà il Venezia affrontare lunedì 18 ottobre la Fiorentina con inizio alle ore 20.45. Di seguito l’elenco dei giocatori convocati. Portieri: Niki Mäenpää, Filippo Neri, Sergio Romero. Difensori: Ethan Ampadu, Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Cristian Molinaro, David Schnegg, Michael Svoboda. Centrocampisti: Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca. Attaccanti: Mattia Aramu, Francesco Forte, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke, Arnór Sigurðsson.

Le parole di Zanetti

Il mister è intervenuto presentando la sfida: «Siamo in casa nostra, abbiamo bisogno di punti e mi aspetto questo. Non voglio vedere il primo tempo di Cagliari per quanto riguarda mentalità e atteggiamento. Dobbiamo fare punti: noi dobbiamo pensare a noi stessi, a fare il nostro cammino e a continuare con prestazioni di livello». Ovviamente, occorrono anche risultati di un certo tipo: «Bisogna vincere per raggiungere la salvezza anche se per noi al momento non è facile. Dobbiamo diventare degni di questo campionato e ora dobbiamo dimostrare di giocarci l'obiettivo finale. Occorrono molti punti». Per Zanetti, ora, l'imbarazzo della scelta in porta: «Non ho ancora scelto il portiere: entrambi i contendenti sono in forma. Vediamo domani. La Fiorentina gioca in un modo più bello da vedere ma per quanto riguarda intensità e pressione alta hanno prinicipi simili. Noi dobbiamo essere bravi a riuscire a stare dentro la partita» ha concluso.