Svoboda ci crede: «Il Venezia merita, voglio giocare bene per i nostri tifosi»

Il punto dell'ultima di campionato ha galvanizzato i lagunari, impegnati nella prossima partita contro la Fiorentina, il 18 ottobre.

L'ultima gara

Svoboda presenta il momento degli arancioneroverdi: «Era importante non perdere l'ultima partita e ci siamo riusciti - afferma - sappiamo che è grande la qualità del calcio dei giocatori in serie A: hai maggiori spazi rispetto alla serie B e il livello del calcio è maggiore. Bisogna essere pronti.»

Il Venezia merita la A

Svoboda ha avuto la fiducia del mister e vede un progressivo miglioramento dei suoi: «Stiamo pian piano arrivando a un buon livello: io personalmente sono molto contento delle tre partite da titolare, la squadra merita di stare in serie A». Per quanto riguarda il campionato il giocatore non ha dubbi: «Come dicevo la qualità dei calciatori è alta...Mi piace molto Pussetto dall'Udinese per come sa tenere la palla, calciare...ma anche Milan e Napoli hanno una buona qualità, basta vedere Insigne che se trova uno spazio fa gol. La serie A è difficile e bisogna stare attenti. La prossima contro la Fiorentina saremo in casa: sento la passione dei tifosi e voglio giocare anche per loro.»