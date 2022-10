Anche il Frosinone passeggia a Venezia: lagunari ko per 1-3

Dopo il ko con il Bari, il Venezia riceve tra le mura amiche il Frosinone, cercando cosi il riscatto.

La partita

La partita comincia e si mantiene su ritmi alti quasi per tutta la prima frazione dove gli arancioneroverdi cercano di fissare il risultato. Anzi, al 42' i lagunari passano in vantaggio: Busio serve Zampano, velo di Cuisance, Cheryshev di sinistro non sbaglia. Nella ripresa la gara cambia volto, complice l'atteggiamento dei ciociari che spingono forte sull'acceleratore. Poco prima del '60 Rohden e Kone mettono in difficoltà la retroguardia veneta mentre al 70' è Lucioni a trovare la rete di testa che porta al pareggio i suoi. Al 76' ingenuità di Ceccaroni che già ammonito si fa espellere. A quel punto è tutto in discesa per il Frosinone: all'85' gol di Mulattieri, che in spaccata non sbaglia. Crnigoj riesce poco dopo anche a colpire un palo ma nel finale è Borrelli, al 94', a firmare l'1-3 definitivo.