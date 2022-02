Finisce in parità la sfida salvezza: contro il Genoa il Venezia fa 1-1

Squadra in casa

Squadra in casa Venezia

Finisce in parità la sfida salvezza al Penzo contro il Genoa: un risultato che fa sorridere solo a metà il Venezia, sicuramente più voglioso degli avversari.

La partita

Gli arancioneroverdi, infatti, approcciano decisamente più concentrati alla partita da subito tanto che al 12', grazie alla pressione di Nani, guadagnano un corner. Aramu la mette bene in mezzo, Ceccaroni la spizza e alla fine Henry di testa insacca l'1-0. Il Genoa cerca di reagire ma il Venezia tiene alto il ritmo e al 25' fallisce una seconda ottima occasione: Nani libera Aramu, bravo Sirigu a salvare sulla conclusione del fantasista. Al 29', però, la doccia fredda per i padroni di casa: è Ekuban a liberarsi di Caldara e scaricare un tiro imprendibile per Romero. Il Venezia tiene ma al 47' rischia di capitolare: bravo Romero a metterci il corpo e salvare su Badelj. Nella ripresa i valori si equivalgono con gli uomini di mister Zanetti che però al 59' hanno un'ottima possibilità con Caldara, Ostigard anticipa il tap-in vincente. Entrambe le squadre ci provano, poi nel finale prima i rossoblu con Yeboah, bravo Svoboda a salvare sulla linea, e poi gli arancioneroverdi con Johnsen, che serve sterilmente Aramu, si divorano la possibilità di raddoppio. Finisce 1-1. Nella prossima gara il Venezia è chiamato al derby contro il Verona.

Le interviste

Zanetti nel postpartita: «Volevamo vincere questa partita, siamo partiti fortissimo ma abbiamo preso un gol a difesa schierata e siamo andati un po' nel panico. Alla fine il pareggio è stato giusto. Oggi non ho più di tanto da lamentare: bisognava far gol, certe scelte dovevamo farle diversamente, certi spazi dovevamo sfruttarli». Henry lamenta il raddoppio sfumato: «C'era la possibilità di vincere ma va bene così. Ho dedicato la rete a Lezzerini, un gesto perchè ha chiuso la stagione».