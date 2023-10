Venezia, ha parlato Bertinato: "Mi fa molto piacere essere una sorta di idolo dei tifosi"

Questa mattina presso la sala stampa di Ca’ Venezia, è intervenuto davanti ai microfoni il portiere Bruno Bertinato:





“Sicuramente mi è dispiaciuto per Jesse Joronen, non è mai bello vedere un compagno infortunarsi ma posso dire di essere molto soddisfatto della mia prestazione e soprattutto della vittoria contro il Parma. E’ stata per me una grande emozione poter giocare questa grande partita, con tantissimi tifosi che hanno creato un’atmosfera stupenda. L’entusiasmo intorno a noi e la spinta della nostra gente ci aiuta molto, ha ragione il Presidente Niederauer non è un caso che tutti e tre i gol siano stati segnati sotto la Curva Sud. Mi fa molto piacere essere una sorta di idolo dei tifosi arancioneroverdi, forse hanno riconosciuto e apprezzato il fatto che io non ho mai mollato e ho aspettato con pazienza le mie occasioni. La società stessa, con il rinnovo di contratto, ha dimostrato di avere fiducia in me e questo non può che farmi piacere, è stato un gesto apprezzato. Quando sono arrivato qui ho dovuto imparare nuovamente a fare il portiere, l’ex preparatore Massimo Lotti mi ha insegnato tantissime cose perché in Italia lo stile di gioco e la tecnica di un portiere sono completamente diverse rispetto al Brasile. Con gli anni penso di essere cambiato tantissimo, sono riuscito a maturare come calciatore e come persona dentro e fuori dal campo ed è anche nato mio figlio nel frattempo. Siamo un bel gruppo, ogni giorno ci alleniamo forte come se ci fosse sempre una partita in arrivo. I complimenti di mister Vanoli sabato scorso mi hanno fatto molto piacere, il ruolo del portiere è complicato perché di solito ci sono delle gerarchie ben definite ma sai che devi farti trovare sempre pronto in caso di necessità. Quando commetto un errore o subisco un gol, il mio preparatore attuale Marco Zuccher è sempre pronto a tranquillizzarmi, ho un ottimo rapporto con lui. Sono rimasto un po’ sorpreso dalla partenza di Spezia e Sampdoria perché sono squadre forti che si trovano nella stessa situazione nostra dell’anno scorso. In Serie B ci sono tante squadre importanti con delle rose strutturate, bisogna stare attenti sempre. Un sogno che custodisco da sempre è quello di arrivare un giorno a giocare nella nazionale del Brasile e sentire l’inno della Champions League che mi ha sempre fatto emozionare quando lo ascoltavo da piccolo.“