Venezia, i convocato per la tournée in Olanda

Terminata la prima parte della preparazione estiva di Falcade, mercoledì 26 luglio il Venezia volerà in Olanda per una tournée internazionale che prevede tre match amichevoli con Pec Zwolle, De Treffers e Nec Nijmengen in vista dei primi impegni ufficiali.

Sono 28 i giocatori che si uniranno a Paolo Vanoli e al suo staff.



Portieri

Bruno Bertinato, Borna Cik, Matteo Grandi, Jesse Joronen



Difensori

Lorenzo Busato, Noah Bauduoin, Antonio Candela, Lorenzo Da Pozzo, Jay Idzes, Marco Modolo, Marin Sverko, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann, Francesco Zampano



Centrocampisti

Magnus Kofod Andersen, Bjarki Bjarkason, Amin Boudri, Gianluca Busio, Mikael Ellertsson, Luca Fiordilino, Tanner Tessmann





AttaccantiDenis Cheryshev, Christian Gytkjaer, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Alvin Okoro, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo