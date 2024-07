Venezia, in dirittura d'arrivo Gaetano Oristanio

Dopo Issa Doumbia e Simone Ascione il Venezia è ormai prossimo ad annunciare l'arrivo di Gaetano Oristanio: il trequartista/esterno ex Cagliari arriverà dall'Inter a titolo definitivo ed è pronto per lui un contratto di cinque. Oggi le visite mediche e poi partirà per Falcade per aggregarsi alla squadra in ritiro. Sempre dai nerazzurri dovrebbe arrivare un altro nome chiacchierato da tempo come Filip Stankovic: il portiere serbo, l'anno scorso alla Sampdoria, andrà a costituire una valida alternativa a Jesse Joronen che rimarrà nonostante l'interesse di più squadre, Genoa in primis.

Altri nomi

Sul taccuino del direttore sportivo Filippo Antonelli ci sono due giocatori decisamente meno noti ai più. Il primo è l'esterno/trequartista John Yeboah, nato in Germania nel 2000 ma di nazionalità ecuadoregna. Recentemente in campo con la nazionale sudamericana in Copa America, gioca nel Raków in Polonia: nell'ultimo anno ha totalizzato in totale 44 partite, 4 gol e 6 assist con la formazione di Cz?stochowa. A favorire l'operazion il fattore, affatto secondario, che l'agente di Yeboah è Dirk Hebel, lo stesso di Pohjanpalo. Il secondo è il 19enne centrocampista belga Mathias Delorge del Saint Truiden. Classe 2004, nazionale U21 del Belgio, sarebbe un importante investimento per il Venezia considerando che il suo cartellino è valutato sui 5 milioni di euro: sarà lui il nuovo Tessmann?

Juan Jesus, solo una suggestione: l'esperto difensore centrale brasiliano del Napoli, ex Inter e Roma, è stato accostato al Venezia: nulla di concreto, considerando che ha ancora un anno di contratto con i partenopei a quasi 2 milioni di euro lordi.