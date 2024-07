Venezia in rampa di lancio: domenica parte la stagione 2024-2025

La stagione 2024-2025 del Venezia è sul trampolino di lancio: è ormai finito il tempo delle vacanze per gli arancioneroverdi che domenica inizieranno a lavorare sotto lo sguardo di Eusebio Di Francesco. Il nuovo allenatore lagunare, la cui presentazione è prevista per sabato alle 14.30 a Ca' Venezia, dalle 9.45 dirigerà Pohjanpalo e soci nel primo allenamento stagionale, a porte aperte per l'occasione. Il giorno dopo la squadra partirà per Falcade dove starà in ritiro fino al 20 luglio.

Calendario

Nel frattempo è stato uffiicializzato il calendario di Serie A: il Venezia, complici i lavori del "Penzo", giocherà le prime due partite in trasferte, a Roma con la Lazio e e poi a Firenze. La prima casalinga al terzo turno, contro il Torino dell'ex Paolo Vanoli che tornerà così subito in laguna. Dopo la pausa nazionali, il 15 trasferta a San Siro per affrontare il Milan nel primo big match stagionale. Il 6 ottobre invece sarà derby al "Bentegodi" con l'Hellas mentre il 30 nell'infrasettimanale arriverà l'Udinese a Sant'Elena. Il 15 dicembre supersfida alla Juventus mentre il 29 l'ultima del 2024 contro il nuovo Napoli di Antonio Conte. Il 5 gennaio prima del 2025 con l'Empoli e subito dopo arrriverà l'Inter campione d'Italia, dopodiché è da cerchiare il derby del 26 con l'Hellas. L'ultima partita del girone di ritorno sarà il 25 maggio per un imperdibile Venezia-Juventus.

Mercato

Tanner Tessmann andrà all'Inter: nonostante qualche frenata, la trattativa per la cessione del centrocampista americano ai nerazzurri si può dare ormai per conclusa. Il Venezia incasserà 5 milioni dall'operazione e avrà dall'Inter Gaetano Oristanio in prestito con diritto di riscatto. I lagunari faranno così una discreta plusvalenza, considerando che nel 2021 Tessmann era arrivato da Dallas per circa 3 milioni e mezzo. L'Inter lo girerà subito in prestito ma molto difficilmente lo rivedremo in maglia arancioneroverde. Chi è invece Oristanio? Nato a Vallo della Lucania nel 2002, è un prodotto del vivaio nerazzurro. Dopo l'esperienza biennale al Volendaam in Olanda, l'anno scorso era al Cagliari dove ha totalizzato 25 presenze, 2 goal e un assist. Può giocare da trequartista, seconda punta e anche da ala. Sul taccuino del diesse Filippo Antonelli ci sarebbero il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan e soprattutto l'ala Matteo Cancellieri della Lazio, reduce dal prestito all'Empoli.