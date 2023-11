Venezia, Jajalo: "Mi sento bene, non vedevo l'ora di tornare a giocare"

Ieri mattina presso la sala stampa di Ca’ Venezia, è intervenuto davanti ai microfoni dell'Ufficio Stampa del Venezia il centrocampista Mato Jajalo:



“Mi sento bene, sono guarito. La settimana scorsa ho lavorato molto duramente e poi ho avuto modo anche di giocare 45 minuti nell’amichevole di sabato. Non vedevo l’ora di tornare a giocare, la prima fase del recupero era incentrata su di me e il mio fisico ora invece, una volta rientrato in gruppo, sono molto concentrato sulla squadra e sui nostri avversari. Gli ultimi anni sono stati difficili con due infortuni al ginocchio, ma non ho mai pensato di mollare o di arrendermi, questa è la mia mentalità. La mia famiglia mi è stata molto vicino, mia moglie e i miei figli sono la cosa che mi dà la forza nella vita. Il Bari è una squadra forte, un avversario complicato con giocatori di esperienza, però dobbiamo pensare ai noi stessi e continuare come stiamo facendo. Quando sono arrivato qui ho visto tanta professionalità da parte di tutti, la squadra c’era e ci voleva solo un po’ di tempo per crescere. Le prestazioni di questa stagione non sono una sorpresa, visto anche il finale di campionato scorso nel quale nessuno credeva che potessimo arrivare ai playoff, però ora dobbiamo solo guardare in avanti e non pensare al passato“.