Arriva la Juve al Penzo, Zanetti: «Lasciamo alle spalle la sconfitta, dimostriamo ciò che valiamo»

Provano a guardare avanti i ragazzi di mister Zanetti che, dopo il pesante ko contro il Verona, cercheranno di rialzare la testa nella difficile sfida con la Juventus.

Le parole di mister Zanetti

Mister Zanetti è stato chiaro: «?La Juve per me è una squadra con dei valori impressionanti e domani dovremo essere all’altezza di una sfida che ci siamo guadagnati di giocare, e in cui vogliamo essere competitivi. Nelle quarantotto ore dopo il match con il Verona, è inutile negarlo, c’è stata grande delusione. Non solo per ciò che riguarda la squadra, ma per tutti coloro che hanno a cuore il Venezia. Noi però dobbiamo guardare avanti, abbiamo certamente l’obbligo di essere arrabbiati e di cercare una rivincita, ma dall’altra parte abbiamo anche quello di lasciarci alle spalle questa sconfitta, tenendo quanto di buono abbiamo fatto nel primo tempo. L’unica cosa che conta è riuscire a raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza, e per riuscirci la mentalità è importante. Voglio che i miei ragazzi abbiano l’orgoglio di dimostrare ciò che valgono».

Questione di fiducia

Del resto gli impegni complicati a ridosso delle feste erano moltissimi e la squadra ne era a conoscenza. «Sapevamo - spiega il mister - che il mese di Dicembre, visto il calendario, sarebbe stato difficile, quello in cui dobbiamo essere bravi è non perdere l’autostima, perché in un campionato così difficile come è la Serie A, e con tante partite con grandi squadre come quelle che abbiamo recentemente affrontato, l’andare perdere più partite di fila è una situazione che dobbiamo essere capaci di affrontare a livello mentale».

Potenziamento linee

Nel frattempo AVM/Actv ha fatto sapere le integrazioni ai servizi di trasporto pubblico. Servizio automobilistico urbano: dalle ore 15.15 alle ore 16.15 circa tutte le corse delle linee 2, 4L, 6, 6L e 7 in direzione Venezia, prima di raggiungere P.le Roma vengono deviate per il Tronchetto, dove effettuano fermata in corrispondenza dell'imbarcadero Tronchetto Mercato (sospeso in quella fascia orari al normale servizio di trasporto pubblico della rete navigazione e quindi al transito della linea 2). Programmati anche servizi di rinforzo di linea 11 da Pellestrina per Lido SME. Servizio navigazione: partenze alle ore 15.45 e alle ore 16.15 della navetta da Tronchetto Mercato a Sant'Elena A, inoltre le corse di linea 14 in partenza da P.ta Sabbioni delle ore 16.30 e 17 effettuano fermata straordinaria a Sant’Elena A. Programmati anche servizi di rinforzo da P.le Roma e Lido SME per Sant'Elena.

Fine partita

A fine partita, in fase di deflusso, viene organizzato un servizio navetta con corse rispettivamente alle ore 20 e alle ore 20.10 da Sant'Elena A per Tronchetto Mercato da dove partiranno corse del servizio automobilistico urbano di linee 2 (limitata Stazione Ferroviaria di Mestre), 4 (limitata Piazza XXVII Ottobre), 6 (limitata Piazza Sant'Antonio con transito per P.le Roma fermata A8), 7 (limitata Avanti con transito per P.le Roma fermata A8). Programmati anche servizi di rinforzo da Sant'Elena per P.le Roma e Lido SME e in linea 11 da Lido SME per Pelletrina. Per la tifoseria ospite organizzata in possesso di regolare biglietto di accesso alla curva ospiti con ticket integrato al servizio di trasporto pubblico, effettuato collegamento diretto PalaExpo (Ferraris Brentelle) - Stadio Pier Luigi Penzo a partire dalle ore 15 in accordo con le Autorità di Pubblica Sicurezza. Si ricorda altresì che l'impianto di Tronchetto Mercato (sospeso al transito della linea 2 dalle ore 15.15 alle ore 16.15) è accessibile da P.le Roma anche tramite il People Mover. Si invita la clientela ad utilizzare i servizi aggiuntivi organizzati per l'accesso allo stadio Pier Luigi Penzo da PalaExpo (Ferrari Brentelle) e Tronchetto Mercato al fine di non gravare sul normale servizio di trasporto pubblico.