Venezia, la presentazione del match con la Ternana

La prossima trasferta vedrà il Venezia impegnato allo Stadio Libero Liberati contro la Ternana, all’undicesimo posto in classifica, nella Giornata 34 del campionato di Serie B 2022/23.



I precedenti

La prossima sarà la sfida numero 14 tra Ternana e Venezia in Serie B: il bilancio pende a favore dei Lagunari con sei vittorie a quattro, tre pareggi chiudono il quadro. Nei sei incontri disputati sul campo degli umbri, tuttavia, i padroni di casa hanno prevalso in tre occasioni, a fronte di due vittorie per il Venezia e un pareggio. Venezia e Ternana hanno segnato l’una contro l’altra ben 22 e 19 gol, rispettivamente: la media di 3.15 gol a partita è fra le più alte nello storico dei confronti del campionato.



Statistiche e curiosità

Il Venezia ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (una sconfitta); tante vittorie quante quelle registrate nelle precedenti 14 gare di Serie B. Da inizio febbraio, solo Brescia e Benevento (entrambe uno) hanno vinto meno partite della Ternana (due) in campionato. Tuttavia, la Ternana segna da sette partite casalinghe consecutive; gli umbri potrebbero registrare otto gare interne consecutive in gol – nella stessa stagione – per la prima volta da febbraio 2016. Da una parte, solo il Cittadella (uno) ha segnato meno gol di testa del Venezia (due) in questo campionato; dall’altra, nessuna squadra ne ha concessi meno della Ternana con lo stesso fondamentale (tre, al pari del Genoa). Il Venezia è la squadra che ha guadagnato più punti con gol segnati negli ultimi 10 minuti di gioco nel torneo in corso: nove, dei quali otto (l’89%) proprio in trasferta.



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Cristiano Lucarelli non si sono mai incontrati nelle loro carriere da allenatori. Mister Lucarelli è tornato sulla panchina rossoverde nel febbraio 2023, ad appena tre mesi di distanza dal suo esonero, dopo le dimissioni di Aurelio Andreazzoli, tecnico della Ternana al tempo della sfida in casa del Venezia nel girone di andata, che ha visto i lagunari prevalere per 2-1. Nelle ultime tre partite, mister Lucarelli ha sperimentato con diverse variazioni del 3-4-1-2, per poi testare il 4-3-3 nell’ultima sfida interna contro il Pisa. Mister Vanoli è invece tornato al prediletto 3-5-2 in occasione degli ultimi impegni di campionato.





Una delle due marcature multiple di Andrea Favilli, capocannoniere della Ternana con 7 reti, in Serie B è stata realizzata proprio contro il Venezia, quando vestiva la maglia dell’Ascoli – il 14 ottobre 2017. Joel Pohjanpalo ha partecipato attivamente a 18 gol in questo campionato (12 reti e sei assist): nessun attaccante ha servito più passaggi vincenti del finlandese nella Serie B 22/23 (sei, al pari di Franco Vázquez).