Sbavature difensive e arbitraggio discutibile: il Venezia capitola in casa con la Lazio

Un arbitraggio discutibile e troppe sbavature difensive consentono alla Lazio di vincere sul Venezia con il punteggio di 1-3.

La partita

Anche in questa gara i ragazzi di mister Zanetti peccano forse di scarsa concetrazione all'avvio: dopo soli 180 secondi, infatti, i biancocelesti colpiscono con Pedro che con una conclusione non particolarmente difficile riesce a bucare un distratto Romero. La squadra di Sarri, con il gol in cassaforte, cerca di controllare il match, i lagunari provano a trovare spazi. Un sostanziale equilibrio fino alla mezz'ora quando il Venezia aggancia caparbiamente il pari. E' ancora una volta l'ottimo Mattia Aramu a pennellare per Forte che di testa segna la sua prima rete in serie A. Si va negli spogliatoi con il giusto risultato di 1-1. Nella ripresa altro avvio horror per i padroni di casa. Ancora una volta è Romero, oggi decisamente non in giornata, a non controllare da calcio d'angolo: Acerbi la sfiora appena e la palla entra in porta. E' 1-2. I lagunari subiscono il colpo e per tutto il secondo tempo tentano non senza difficoltà di trovare la via del gol ma la Lazio si chiude bene e anzi al 91' i biancocelesti vanno sul velluto quando Tessman entra rude su Luis Alberto e l'arbitro estrae il rosso. Tempo due minuti e lo stesso Luis Alberto chiude i conti lanciato in contropiede.

Le interviste

Mister Zanetti nel post partita: «Partire con degli handicap contro squadre così è chiaro che poi si fa dura. Certo prendere gol su palla inattiva dà molto fastidio, significa essere partiti leggeri. Comunque anche oggi alla fine ce la siamo giocata a viso aperto, con una squadra che crea tantissimo. La differenza di qualità ha fatto però pesato: non ho molto da dire ai miei ragazzi a parte i dettagli».