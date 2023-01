Venezia, lunedì i lagunari in campo a Genova

Il campionato di Serie B 2022/23 riprende il via dopo la pausa invernale con la Giornata 20, che vedrà il Venezia affrontare in trasferta allo Stadio Luigi Ferraris il Genoa, al terzo posto in classifica generale, alle 18:45 di lunedì 16 gennaio.



I precedenti



Nel girone di andata, il Venezia ha accolto allo Stadio Penzo i rossoblu nella partita d’esordio del campionato, il 14 agosto 2022, conclusasi con la vittoria degli ospiti per 1-2 grazie alle reti di Portanova e Yeboah. Sono 23 i precedenti tra Genoa e Venezia in Serie B: il bilancio è a favore del Grifone grazie a 10 successi rispetto ai tre dei lagunari, completano il quadro 10 pareggi. Di questi match, 13 sono stati ospitati al Marassi, dove la squadra di casa ha prevalso in sette occasioni, a fronte di cinque pareggi e una vittoria del Venezia.



Statistiche e curiosità



Il Venezia è la squadra che ha guadagnato più punti da posizione di svantaggio in questo campionato: 10, di cui uno nel pareggio per 2-2 dell’ultima giornata, dove era andato sotto di due reti contro il Parma. Il Genoa, invece, è la squadra che effettua più il pressing alto in questo campionato: 168 recuperi palla offensivi (entro massimo 40 metri dalla porta avversaria), record del torneo. Sei delle sette reti in questo campionato di Joel Pohjanpalo sono arrivate dall’inizio di novembre, periodo in cui il giocatore del Venezia è il miglior marcatore della Serie B.



Moduli e allenatori



Paolo Vanoli e Alberto Gilardino non si sono mai incontrati nella loro carriera da allenatori: entrambi debuttano in questa stagione nel campionato di Serie B. Nelle ultime tre partite (contro Ascoli, Frosinone e Bari), mister Gilardino ha sempre schierato il 4-3-3; mentre mister Vanoli ha provato soluzioni alternative: se con Cosenza e Parma ha prediletto il 3-5-2, così non è stato nella sfida in trasferta contro il Perugia, dove ha schierato il 3-4-3.



I marcatori





Capocannoniere indiscusso del Grifone è Massimo Coda, con 6 gol all’attivo, di cui 4 segnati su rigore e 2 su azione all’interno dell’area, e due assist.Joel Pohjanpalo guida invece la classifica marcatori del Venezia con 7 reti, tutte su azione, e una notevole partecipazione alle reti degli altri marcatori lagunari, con quattro assist.