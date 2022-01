Il Venezia crolla in casa: tre reti del Milan, Svoboda espulso

Torna in campo il Venezia, che nell'occasione sfoggia anche il nuovo gioiellino Cuisance, dopo la sospensione del match contro la Salernitana affronta in casa il Milan.

La partita

Come in altre occasioni, torna l'errore atavico del Venezia che a gara appena iniziata si fa bucare: Svoboda, dentro al posto di Caldara, non riesce a intervenire e lascia lo spazio a Ibrahimovic di battere senza difficoltà a rete. Il Milan, grazie alla spinta di Leao, costruisce ancora e sfiora il raddoppio in almeno altre due occasioni, con Theo Hernandez e con Florenzi. La ripresa della gara inizia come fotocopia del primo tempo: la difesa parte poco lucida e Theo Hernandez colpisce senza pietà i lagunari da posizione defilata, siglando il raddoppio. La squadra è comunque generosa, tenta di proporsi e in fase di costruzione fa anche il suo, ma senza incidere davanti. Aramu non è in stato di grazia così come i suoi compagni e così, al 57', arriva il ko definitivo: Svoboda colpisce di mano in area. Per il Milan è rigore, mentre per il giocatore è cartellino rosso. Dal dischetto va Theo Hernandez che non sbaglia lo 0-3. Nulla da fare per gli uomini di Zanetti che tenteranno di risollevarsi nella partita contro l'Empoli.

L'intervista

Un mister Zanetti infastidito nel post partita: Dobbiamo tornare ad avere la mentalità di chi pensa di essere scarso ma poi non è così e se le gioca bene. Siamo in serie A e dobbiamo avere quella mentalità che forse adesso non abbiamo ancora acquisito, devo ancora lavorarci. In fase di costruzione non abbiamo fatto male ma mi dà fastidio che ripetiamo gli stessi errori.