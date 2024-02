Venezia-Modena 2-2, il commento di Vanoli e Svoboda

Al termine della sfida Venezia-Modena, valevole per la Giornata 25 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 2-2, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Michael Svoboda hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “Abbiamo fatto un’ottima partita, forse ci è mancata la cattiveria nell’ultimo terzo di campo e un po’ d’incisività. Sono stati bravi i ragazzi, fino all’ultimo ci hanno creduto con l’occasione nel finale. Stiamo tranquilli e pensiamo alla prossima partita. Bisogna stare lì attaccati e avere la testa giusta, oggi non deve essere una delusione ma un punticino che può tornare utile per rimanere agganciati alle prime posizioni. Potevamo fare sicuramente meglio sulle reti subite, forse dovevamo essere un po’ più scaltri e fermare le azioni prima. Oggi la qualità in zona offensiva fa la differenza, i ragazzi comunque hanno fatto una grande prestazione. Io e questa squadra stiamo pensando a ciò che ci aspetta da qui alla fine della stagione, siamo concentrati sulla prossima partita e a raggiungere qualcosa di importante.“



Michael Svoboda: “Avremmo voluto vincere la partita e forse sono due punti persi, alla fine però è comunque un buon pareggio e dobbiamo guardare avanti con fiducia perché il campionato è lungo. Nel calcio tutti inseguono un sogno, anche noi lavoriamo per raggiungerlo e ogni punto alla fine può essere importante. Possiamo sempre fare meglio, nel primo tempo abbiamo difeso veramente bene non ricordo una loro azione pericolosa. Forse all’inizio del secondo tempo abbiamo lasciato la palla un po’ di più a loro, tutte le squadre hanno qualità in Serie B e sicuramente se lasci degli spazi puoi essere punito. Ora torniamo a lavorare e pensiamo alla prossima partita. Mi trovo molto bene con i compagni di reparto, siamo amici anche fuori dal campo e siamo una vera squadra.“