Il Venezia spicca il volo: cinque gol al Modena, record di Pohjanpalo

Il Venezia mette a segno cinque gol contro il Modena e così suggella l'uscita dalla zona a rischio e comincia perfino ad accarezzare il sogno playoff.

La partita

Per il Venezia è un monologo. Dopo un inizio dirompente, al 32' la prima rete: Pohjanpalo approfitta di un buono spunto offensivo e il suo tiro finisce in gol. Il Modena prova la reazione e si rende pericoloso con Diaw: bravo Joronen a chiudergli lo specchio. Il resto della frazione si conclude in una sostanziale situazione di stallo. Nella ripresa riparte in quarta l'11 di Vanoli ed è ancora Pohjanpalo a battere a rete una ottima triangolazione con Johnsen e Andersen. Johnsen ci riprova anche poco dopo, senza foruna. Ma è solo questione di minuti per un Venezia voglioso: al 72' Tessmann serve ancora Pohjanpalo che con un colpo delizioso insacca il 3-0. Al 77' i lagunari trovano anche un penalty dopo un tocco di mano. E Pohjanpalo, dal dischetto, entra nella storia siglando il suo personale poker: è il primo giocatore del Venezia a realizzare quattro gol in questo secolo. Gli arancioneroverdi affammati piazzano infine anche il quinto sigillo: è Zampano a calciare e bucare Gagno. Zona retrocessione sempre più lontana: oggi si avvicina persino la zona playoff.