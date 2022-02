Venezia ko contro il Napoli: dopo il rosso a Ebuehi al 100' il raddoppio azzurro

Il Venezia, con il lutto al braccio per la morte dell'ex patron Zamparini, riceve il Napoli secondo in classifica.

La partita

La prima frazione appare da subito combattuta: le due squadre si studiano e cercano di proporsi. I partenopei al 23', sull'asse Zielinski-Di Lorenzo servono Politano, la palla supera di poco la traversa. Al 28' l'azione più ghiotta del Napoli del primo tempo: Osimehn si coordina e la sua conclusione si stampa sul palo. Per il Venezia è Okereke a sfiorare il vantaggio: ma il portiere Ospina si oppone e la difesa salva. Nella ripresa il Napoli trova il gol: al 59' Osimhen stacca di testa tra Ebuehi e Caldara e insacca l'1-0. Il Venezia accusa il colpo, Zanetti si gioca il tutto per tutto tentando diversi cambi ma nonostante la buona volontà non sfonda. Nel finale il Napoli si rifà sotto: al 92' Ebuehi entra duro su Mertens. Per l'arbitro è rosso e per il Venezia è finita: dopo diversi minuti di recupero al 100' Mertens si invola, tenta il tiro, Lezzerini respinge ma non può nulla sul tap-in facile di Petagna.

Le interviste

Mister Zanetti commenta il post partita: «Il campo l'abbiamo tenuto bene ma siamo stati sterili in fase offensiva: normale che contro una squadra del genere il gol si rischia di prenderlo».