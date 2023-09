Venezia-Palermo 1-3, il commento di mister Vanoli e Pohjanpalo

Al termine della sfida tra Venezia e Palermo, valevole per la Giornata 7 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con la vittoria degli ospiti per 1-3, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Joel Pohjanpalo hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “Innanzitutto faccio i complimenti agli avversari ma anche ai miei ragazzi perché mantenere questo ritmo contro una squadra forte come il Palermo non è da tutti. Ho visto un ottimo Venezia, ci tenevamo a vincere questa partita davanti ai nostri tifosi e ci abbiamo provato. Ci è mancata qualità nell’ultimo quarto di campo e potevamo fare di più in fase di finalizzazione. Gytkjaer e Pohjanpalo davanti devono trovare un po’ di confidenza ma hanno combinato bene tra di loro, forse perdiamo un po’ in termini di profondità per questo dobbiamo portarli il più possibile vicino all’area di rigore così che possano rendere al massimo, hanno il gol nel dna. Non ho rimpianti, oggi ha vinto la squadra più matura, soprattutto a metà campo hanno giocato di esperienza. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo lavorare e pensare alla prossima partita. Prima di subire il gol del 2-1 stavamo facendo un’ottima partita, poi il terzo gol è arrivato anche perché ci eravamo spinti molto in attacco e sono stati bravi anche gli avversari. Una squadra forte non si può appoggiare solo ad un attaccante in zona gol, dobbiamo sicuramente arrivare al tiro con più giocatori ma a questo ci arriveremo attraverso il lavoro.“





Joel Pohjanpalo: “Purtroppo è arrivata la prima sconfitta dopo tanto tempo, il mio gol non è bastato ma per fortuna abbiamo un’altra partita sabato per poterci riscattare. Inutile guardarci indietro, bisogna solo imparare da questa partita per migliorare in vista dei prossimi impegni. Il Palermo è una squadra rodata che sta facendo bene già dall’anno scorso. In Serie B tutti possono vincere o perdere contro chiunque, noi dobbiamo pensare di gara in gara. La stagione è solo all’inizio, difficile dire quali squadre lotteranno per i primi posti così come prevedere chi sarà il capocannoniere del campionato, ci sono tanti grandi attaccanti tra cui ad esempio Brunori che oggi ha segnato tre gol. Come ho già detto sono molto contento di poter restare a Venezia, qui mi trovo benissimo con i tifosi, i compagni e tutto il club.“