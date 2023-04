Venezia-Palermo 3-2, il commento di Vanoli e Johnsen

Nella Giornata 33 del campionato di Serie B 2022/23, il Venezia conquista una meritata vittoria per 3-2 contro il Palermo, in una partita aperta fino agli ultimi minuti di gioco. L’iniziale vantaggio rosanero viene vanificato rapidamente dalla rete di Johnsen, con il sorpasso lagunare segnato dal rigore di Pohjanpalo e, un minuto dopo, dal gol di Tessmann. Il rigore concesso agli ospiti all’86’, trasformato da Tutino, non sarà sufficiente a ribaltare le sorti della partita.



Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli e l’attaccante Dennis Johnsen hanno così commentato l'esito del match.



Paolo Vanoli: “Fin dalla settimana di preparazione ho visto una squadra in netta crescita, che ha confermato anche oggi le mie sensazioni. Non possiamo fare a meno di notare gli aspetti che potremmo migliorare: facciamo fatica a ingranare, questo ci porta spesso in svantaggio, e una volta rimontato dobbiamo maturare più personalità nella gestione della palla. Ci tengo tantissimo a fare i complimenti al pubblico, oltre che ai miei giocatori: il Penzo deve diventare il fortino della nostra salvezza, noi dobbiamo trascinare i tifosi come loro devono trascinare noi. Credo che questa squadra abbia ad oggi finalmente un’identità collettiva, pronta al sacrificio, che arriva al risultato attraverso il gioco. I frutti del duro lavoro maturano sempre sulla distanza, a volte la preoccupazione del risultato tende a frenare le prestazioni, ma anche questo fa parte del percorso della crescita della rosa. Ancora una volta le sostituzioni hanno portato l’esito sperato dal punto di vista tattico, e sono contento del rientro in campo del capitano Marco Modolo. I punti di oggi hanno un peso specifico particolare per noi, la classifica si accorcia e ogni vittoria è pesante, soprattutto considerando il percorso a ostacoli che abbiamo affrontato in questa stagione”.



Dennis Johnsen: “Sono contento di aver colto il tempo giusto per andare a segno con il gol di oggi, volevo dare il mio contributo per cambiare le sorti di una partita per noi molto importante. Sento di essere nel mio stato di forma migliore della stagione, e questo mi rende felice non solo dal punto di vista personale, ma anche per il supporto che posso dare alla squadra avendo trovato la quadratura dal punto di vista della condizione. Devo davvero ringraziare i nostri tifosi oggi, so che non è sempre stato facile sostenerci, ma adesso è davvero il momento giusto per riempire il Penzo e raccogliere i frutti del loro e nostro sacrificio”.