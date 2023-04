Al Penzo arriva il Palermo in corsa playoff: i convocati di mister Vanoli

Dopo le vittorie di Ascoli e Como e la sconfitta di misura contro la Reggina, il Venezia sabato 15 aprile, alle ore 14, affronterà al Penzo il Palermo di Corini che nell'ultima di campionato ha invece rimediato un deludente pareggio contro il Cosenza. Per i rosanero sempre obiettivo playoff, per gli arancioneroverdi sono gli ultimi sforzi per conquistare la salvezza.

Ecco i convocati da mister Vanoli per il delicato incontro. Portieri: Bruno Bertinato, Jesse Joronen, Filippo Neri. Difensori: Antonio Candela, Andrea Carboni, Luca Ceppitelli, Petko Hristov, Marco Modolo, Afonso Peixoto, Marin Šverko, Michael Svoboda, Francesco Zampano. Centrocampisti: Magnus Andersen, Gianluca Busio, Mikael Egill Ellertsson, Tommaso Milanese, Tanner Tessmann. Attaccanti: Denis Cheryshev, Riccardo Ciervo, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo