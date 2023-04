Colpo del Venezia: contro il Palermo finisce 3-2 ma il risultato sta stretto

Grande vittoria del Venezia contro il Palermo: la squadra di mister Vanoli bissa il successo contro il Como per 3-2, rischiando, però, anche di dilagare.

La partita

La gara la sblocca il Palermo dopo soli 5 minuti: buco della difesa lagunare, Verre in verticale serve Brunori che dopo una lunga corsa in campo aperto davanti a Joronen non sbaglia. I siciliani potrebbero già raddoppiare pochi secondi dopo ma la difesa fa buona guardia e salva su Soleri. Al 19' l'episodio che dà la scossa ai veneti: Pigliacelli sbaglia il rinvio e Johnsen lo punisce con un pallonetto dalla distanza. E' 1-1. Lo stesso Johnsen sigla poi il raddoppio nel finale ma la rete non è valida: il giocatore si trovava in posizione irregolare. Nella ripresa, al 58', il Venezia fa il bis: Nedelcearu interviene a braccio alto su Pohjanpalo in area. Per l'arbitro è rigore: dal dischetto va lo stesso Pohjanpalo che non sbaglia. Due minuti dopo, al 63', il Venezia trova anche il 3-1: bella azione innescata sempre dal solito Johnsen che passa a Zampano il quale serve Tessmann che insacca. Al 73' i lagunari potrebbero anche segnare il poker ma la rete del Venezia viene annullata per millimetrico fuorigioco di Johnsen che cerca di rifarsi poco dopo con una gran conclusione, ma il portiere del Palermo si oppone. Nel finale di tempo c'è spazio anche per i rosanero: Sala cade in area apparentemente senza contatto. Per il direttore di gara è comunque penalty: dal dischetto va Tutino che accorcia le distanze e fissa il risultato sul 3-2 finale.