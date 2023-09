Palermo letale e più concreto: Venezia ko, finisce 1-3

Il Venezia capitola in casa per mano del Palermo. Tre punti ai rosanero in una partita che gli uomini di Vanoli sembravano poter riprendere e che invece si chiude con un risultato secco maturato nella ripresa.

La partita

Appena sei minuti e il Palermo è già in vantaggio: Altare duro in area su Lund, per l'arbitro è rigore. Dagli undici metri va Brunori che non sbaglia. E' 0-1. Il Palermo prova a insistere ma di fatto è il Venezia a costruire maggiormente delle manovre offensive, pur non impensierendo più del dovuto i siciliani. L'occasione più ghiotta è sempre sui piedi di Pohjanpalo che al 46' sfiora il pareggio calciando appena sopra la traversa. Prove di gol: al 49', sempre lui, infatti, la mette dopo un rimpallo scaturito da un errore di Coulibaly. Si va negli spogiatoi sull'1-1. Nella ripresa il Palermo cambia marcia e capitalizza al massimo le poche occasioni create: al 61' Brunori ci prova, Joronen salva. Ma nemmeno un minuto e l'attaccante trova la conclusione vincente: è 1-2. Gli uomini di Vanoli cercano di costruire ma senza concretezza e precisione. Dopo le sostituzioni il match si chiude: al 92', infatti, su rovesciamento di fronte, Brunori, freddo davanti al portiere, sigla la personale tripletta. Penzo ammutolito, stop pesante dei lagunari.