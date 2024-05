Il Venezia sfida il Palermo in casa per conquistare l'accesso alla finale playoff

Semifinale di ritorno dei playoff di serie B. L'appuntamento è per questa sera alle 20.30, quando il Venezia guidato da mister Paolo Vanoli scenderà in campo sul manto amico dello stadio Luigi Penzo per continuare a coltivare il sogno che porta alla promozione in A. L'avversario è il Palermo, sconfitto 1 a 0 nella gara d'andata al Barbera grazie a un gran gol di Nicholas Pierini. Per guadagnare l'accesso alla finale, gli arancioneroverdi potranno contare su due risultati su tre.

In vista del match, il tecnico predica prudenza: «Stiamo tutti bene», ha spiegato in conferenza stampa, ma «sappiamo che dovremo essere bravi ed umili ad entrare in campo con la voglia di vincere. Non siamo mai stati una squadra con le qualità per difendere e mantenere un risultato quindi, con la spinta del nostro pubblico, dobbiamo fare una grande prova per superare una squadra forte». La prestazione in Sicilia è stata da squadra consapevole della propria forza, ma i rosanero «non hanno niente da perdere» e «possono avere un piccolo vantaggio». Di certo il Palermo schiererà un assetto più offensivo rispetto a lunedì per ribaltare il risultato, motivo per cui ripartenze e ribaltamenti di fronte potrebbero essere una chiave importante per i padroni di casa.

Il dodicesimo uomo in campo sarà il pubblico amico di Venezia: «Quando entri in uno stadio che ti acclama e applaude - ha aggiunto Vanoli -, bisogna rimanere equilibrati e gestire l’emozione, che rappresenta una grande forza».