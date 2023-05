Venezia, parla Antonio Candela: "Vogliamo solo pensare a vincere, possiamo rivelarci degli avversari temibili"

Dopo aver raggiunto il fondamentale obiettivo della salvezza, il Venezia affronta in casa il Perugia nella Giornata 37 del campionato di Serie B 2022/23. Il difensore Antonio Candela descrive così il lavoro della squadra nell’ultima settimana e le aspettative per la prossima partita.



“Siamo soddisfatti di aver raggiunto il nostro obiettivo, soprattutto con un paio di giornate di anticipo. Questo ci permette di affrontare le ultime partite con più serenità, dopo un anno difficile, di sacrifici, in cui questo risultato non era affatto scontato. Stiamo preparando questo match sapendo che il Perugia ha molto da perdere, ma speriamo anche che questo li porti a scoprirsi e a rendersi più vulnerabili. Nel girone di ritorno abbiamo davvero cambiato giri al motore, spendendoci di più anche dal punto di vista fisico. All’inizio dell’anno ci siamo resi conto di dover davvero spingere, perché stavamo rischiamo grosso. Partita dopo partita, ogni settimana ragionavamo nell’ottica della vittoria, e questo ci ha portato sempre più in alto. In questo campionato conta molto arrivare in forma alla fine della stagione, e penso che noi lo siamo. Possiamo rivelarci degli avversari temibili, e ci sentiamo nella migliore condizione. Non vogliamo pensare a fare calcoli sulla matematica, adesso, vogliamo solo pensare a vincere, soprattutto davanti ai nostri tifosi al Penzo. Il ruolo di quinto è molto dispendioso dal punto di vista fisico, richiede delle caratteristiche atletiche precise e un metodo di lavoro efficace, che con il mister abbiamo trovato. Andiamo forte in allenamento, e questo ci consente di andare forte anche in partita. Sono arrivato a Venezia in punta di piedi, ma con tanta voglia di dimostrare le mie qualità, e devo ringraziare il mister per avermi consentito di migliorare e di raccogliere molto minutaggio: la squadra è cresciuta, collettivamente e individualmente”.