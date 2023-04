Venezia, parla il capitano Marco Modolo

Il Venezia torna in casa contro il Palermo nella Giornata 33 del campionato di Serie B 2022/23, reduce da una sconfitta a Reggio Calabria, ma da una striscia di risultati positivi al Penzo. Il capitano del Venezia Marco Modolo descrive così il lavoro della squadra nell’ultima settimana e le aspettative per la prossima partita.



“In squadra siamo arrabbiati per aver perso una partita che poteva e doveva avere un risultato diverso. A Reggio Calabria non abbiamo saputo leggere al meglio le fasi del match, ma abbiamo analizzato questa sconfitta e sono convinto che siamo pronti per sabato, appuntamento per noi decisivo. Il futuro prossimo è nelle nostre mani, e se metteremo in scena una prestazione simile a quella contro il Como, con il fondamentale sostegno dei tifosi, riusciremo ad arrivare al traguardo. Mi è dispiaciuto soffrire qualche acciacco nell’ultimo anno, ma mi alleno regolarmente con la squadra e sono determinato a dare il mio contributo, sia in campo che fuori. Negli ultimi mesi abbiamo tutti remato nella stessa direzione e con lo stesso spirito, e sarà questo, secondo me, a salvarci. La sfida contro Palermo sarà importantissima, con una valenza particolare per il Venezia, i rosanero arriveranno desiderosi di vincere a tutti i costi, dovremo puntare a colpirli nel momento migliore. Il campionato quest’anno è ad un livello superiore rispetto alle altre stagioni di Serie B che ho vissuto con il Venezia. Possiamo essere forti quanto vogliamo, ma senza la rabbia e la voglia di vincere non si può raggiungere il nostro obiettivo, che abbiamo capito essere quello della salvezza. Nel girone di ritorno ho visto una squadra più unita e consapevole, che ha davvero compreso che il ‘noi’ viene prima della soddisfazione individuale, e il mister è stato bravissimo a far passare questo messaggio”.