Venezia, parla il giovane Ciervo: "La partita contro l’Ascoli ci ha dato veramente una grande forza"

Nonostante la pausa di campionato, gli arancioneroverdi continuano ad allenarsi presso il Centro Sportivo Taliercio in vista della prossima sfida, che vedrà il Venezia FC affrontare il Como sabato 1 aprile con inizio alle ore 14:00.



Riccardo Ciervo ha analizzato il momento della squadra, condividendo le sue aspettative per il prossimo impegno di campionato.

“La partita contro l’Ascoli ci ha dato veramente una grande forza e convinzione nei nostri mezzi, sappiamo di essere una squadra con del potenziale. Stiamo affrontando la sosta di campionato con fiducia, allenandoci con grande intensità, come sempre del resto, e non vediamo l'ora di poter scendere in campo contro il Como. Il nostro dovere da qui alla fine del campionato è quello di dare sempre il massimo, indipendentemente dal fatto che si parta titolare o si entri dalla panchina. Dobbiamo essere squadra nel vero senso della parola come chiede il mister, lottando l'uno per l'altro; sono sicuro che in questa maniera i risultati arriveranno. Ho fatto la trafila nelle giovanili della Roma, dove ero compagno di squadra di Tommaso Milanese, che ho ritrovato con grande piacere qui a Venezia. Il vivaio giallorosso mi ha dato molto e la cosa che mi è rimasta più impressa della mia esperienza romana è stata il ritiro fatto con Mourinho, una esperienza davvero formativa. Nelle giovanili giocavo in posizione più avanzata mentre ora mi sto adattando come quinto di centrocampo. Mi trovo bene, mi ci vedo in futuro in questo ruolo e ne sono felice, anche se è la prima volta che lo faccio”.