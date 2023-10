Venezia, parla Marco Olivieri: "Ora mi sento bene"

L'attaccante del Venezia Marco Olivieri ha parlato ai microfoni del club lagunare:

“L’anno scorso ho avuto qualche problema muscolare, ho dovuto giocare anche quando non ero al meglio e forse questo ha inciso sulla mia condizione fisica. Quest'estate non ho potuto fare il ritiro essendo stato fuori rosa alla Juventus ma ora, dopo un mese di lavoro con il preparatore, mi sento finalmente bene. Il Direttore Antonelli mi aveva già cercato a gennaio scorso poi, questa estate, si è ripresentata l'occasione in una squadra importante di Serie B e sono molto contento di averla accettata, ora sta a me dimostrare il mio valore. La stagione scorsa non è stata molto buona dal punto di vista personale e di squadra ma a Perugia mi sono trovato bene e auguro alla società di tornare dove merita il prima possibile. Per me la concorrenza in attacco al Venezia è molto stimolante, siamo cinque attaccanti forti che vogliono giocare e la competizione sana fa bene a tutti. Come squadra pensiamo a dare il meglio in allenamento durante la settimana e in partita, i conti si faranno poi alla fine della stagione. L’esordio in Champions League con la Juventus è un sogno che si è realizzato, una grande emozione che ogni bambino sogna di vivere. Ho fatto tesoro degli allenamenti di quel periodo con dei grandi campioni. In campo, il ruolo in cui mi trovo meglio è la seconda punta ma sono a disposizione del Mister, dove mi mette io gioco.“