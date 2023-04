Venezia, parla Svoboda: "Abbiamo alzato il livello, con la Reggina sarà una vera battaglia"

Il Venezia si prepara alla trasferta di Pasquetta in casa della Reggina, nella Giornata 32 del campionato di Serie B 2022/23. Il difensore Michael Svoboda descrive così il momento di forma della squadra e le aspettative per la prossima partita.



“Sono d’accordo con le considerazioni del mister sulla nostra prestazione nell’ultimo turno di campionato. Abbiamo giocato bene, ma possiamo fare ancora di più: abbiamo corso dei rischi evitabili, ma così è il calcio. Ci piacerebbe concedere di meno, ma abbiamo alzato il livello e non ci siamo sicuramente persi di spirito, dimostrando una bella capacità di reazione. Mi sento a mio agio con il mister e con lo staff, giocando di più ho preso anche più fiducia e questo mi consente di essere sereno in campo. Lunedì incontreremo un avversario importante, i punti sono fondamentali in questa fase. Dobbiamo essere al massimo della capacità in ogni singolo contrasto, conosciamo i punti di forza della Reggina e possiamo già immaginare che sarà una vera battaglia. Noi continuiamo a giocare per la salvezza, partita dopo partita. Non mi sento di dire che il peggio è passato, perché abbiamo visto quali sorprese riserva questo campionato e i margini sono di pochissimi punti. La quota salvezza si è alzata, ed aspiriamo a rimanere al sicuro, fuori dalla zona playout, pur avendo molte concorrenti in questa zona della classifica. Sono arrivato al Venezia quasi tre anni fa ed ero alle mie primissime esperienze nel professionismo, questa società mi ha davvero fatto crescere. Qui in Italia ho imparato a difendere davvero, il livello tecnico del campionato è più alto di quello austriaco e ho anche incontrato dei mister che mi hanno davvero insegnato molto. Il mio percorso personale è ancora lungo, devo imparare ad essere più lucido. La nostra difesa, quest’anno, è davvero solida: avere compagni con grandi qualità ti consente di apprendere molto e di mantenere una sana competitività durante gli allenamenti. Mi trovo molto bene con i miei colleghi di reparto, e la difesa a tre si sposa bene con il mio modo di giocare”.