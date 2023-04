Venezia, parla Zampano: "Sento di poter dare anche di più a questa squadra"

Nella Giornata 34 del campionato di Serie B 2022/23, il Venezia, reduce dalla vittoria casalinga contro il Palermo, incontrerà in trasferta la Ternana. Il difensore Francesco Zampano descrive così il lavoro della squadra nell’ultima settimana e le aspettative per la prossima partita.



“Abbiamo preparato bene la partita contro il Palermo, e i risultati sono arrivati. La coesione che questo gruppo ha sviluppato incide in positivo sulla prestazione, e le soddisfazioni che riusciamo a regalare ai nostri tifosi non possono che renderci felici, anche nei momenti di delusione, come a Reggio Calabria. Puntiamo sull’umiltà, dal novizio al veterano, e il mister insiste affinché la tensione agonistica non cali mai. Anche se abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, stiamo facendo progressi nella gestione delle giocate e siamo più cattivi sotto la porta, la nostra preparazione fisica è aumentata. Andiamo forse troppo spesso in vantaggio prima di riuscire a recuperare, ma manteniamo la concentrazione necessaria per ripartire e questo ci dà una marcia in più, siamo tutti più convinti dei nostri mezzi e gli allenamenti settimanali stanno davvero dando i loro frutti. Personalmente, sento di poter dare anche di più a questa squadra, e spero di dimostrarlo al più presto da qui alla fine della stagione. Il campionato quest’anno è un’anomalia, non c’è nulla di scontato, né in zona playoff né in zona playout, motivo per cui dobbiamo mantenere il massimo della lucidità, arrivare alla salvezza matematica il prima possibile e poi vedere se potremo toglierci altre soddisfazioni. La Ternana sarà un avversario difficile da affrontare, ma siamo giunti ad un livello per cui possiamo essere temibili per chiunque, se diamo il massimo”.