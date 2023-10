Venezia-Parma 3-2, il commento di Vanoli e Tessmann

Al termine della sfida tra Venezia e Parma, valevole per la Giornata 9 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 3-2, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Tanner Tessmann hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: "Quando si giocano queste grandi partite i dettagli fanno la differenza, siamo stati molto bravi e faccio i complimenti ai ragazzi. La squadra sta crescendo, i ragazzi ci tengono a fare il massimo soprattutto per i nostri tifosi che oggi ci hanno sostenuto in tantissimi. In settimana dobbiamo pensare a lavorare per fare sempre meglio. Io chiedo sempre tanto ai miei giocatori quindi a volte bisogna avere pazienza per vedere i risultati nelle loro prestazioni. Abbiamo gestito bene i 90 minuti, peccato solo per gli ultimi 5 minuti, dobbiamo essere un po’ più lucidi in quelle situazioni e non prendere gol. Siamo stati bravi a non avere avuto paura, abbiamo giocato senza pressioni. Dopo l’1-1 abbiamo avuto un’ottima reazione, portandoci sul doppio vantaggio. E’ solo una partita in ogni caso, il campionato è lungo e noi possiamo sicuramente migliorare in tante cose. Sono tante le squadre che possono stare nelle prime posizioni senza considerare le eventuali squadre sorpresa. Bisogna stare tranquilli e pensare di partita in partita. Abbiamo avuto la sfortuna di perdere Joronen ma allo stesso tempo la fortuna di avere Bertinato, si merita questo palcoscenico e gli faccio i complimenti perché non è mai facile quando si rientra in campo dopo tanto tempo.“





“Di solito un tiro come quello del mio gol viene bloccato quando c’è tanto traffico in area ma io non ci ho pensato troppo, ho tirato con l’intento di segnare e sono molto contento di aver aiutato la squadra a raggiungere questa vittoria. Soddisfatto anche della mia prestazione e di quella della squadra, specialmente nel secondo tempo. Vanoli ci dice sempre di non mollare e oggi abbiamo fatto un grande secondo tempo. La vittoria di oggi è importante e ci dimostra che tutto é possibile in questo campionato ma dobbiamo pensare di partita in partita e lavorare sodo in settimana.”