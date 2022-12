Il Venezia alla fine la pareggia : contro il Parma finisce 2-2

Il Venezia riesce a portare a casa un punto dall'insidiosa gara contro il Parma grazie al 2-2 finale.

La partita

Gli arancioneroverdi non hanno timore dell'avversario e nei primi minuti riescono a tessere buone trame di gioco. Il perno di tutto pare essere Crnigoj. La squadra costruisce ma anche il Parma si rende propositivo: è Man a rendersi più pericoloso, ma il Venezia salva. Sul finale di tempo l'episodio che cambia volto alla partita: Tessmann tocca Sohm in area, per l'arbitro è rigore. Vasquez dal dischetto non sbaglia. Il Venezia è costretto a inseguire e nella ripresa il divario si fa ancora più importante: ancora Vasquez con una prodezza chiude una bella azione dei suoi e per i crociati è 0-2. I lagunari trovano coraggio e al 70' vanno in gol: una palla vagante capita sui piedi di Pohjanpalo che prende la mira e non sbaglia. Una vera iniziezione di fiducia per la squadra di casa che all'82' trova anche il pari con Pierini, bravo ad approfittare di un'occasione. Le squadre si allungano e per entrambe ci sarebbe la possibilità di portarsia casa i tre punti, ma finisce con il 2-2. Un punto che, per come si era messa la partita, fa senz'altro sorridere il Venezia.