Il Venezia soffre col Perugia ma agguanta i 3 punti: a una giornata dalla fine è in zona playoff

Il Venezia batte 3 a 2 il Perugia nella 37ª giornata di serie B, e a un turno dal termine del campionato si porta al settimo posto, in zona playoff. Un traguardo non ancora conquistato - ci si gioca tutto venerdì prossimo in trasferta contro il Parma. Attualmente, i lagunari hanno un punto di vantaggio sul Palermo, ottavo, e due sul gruppetto formato da

Gli arancioneroverdi partono col piede sull'acceleratore e alla fine del primo tempo sono in vantaggio di due reti: prima con Pierini (26') e poi con Carboni (42'). I lagunari al minuto 60, nel secondo tempo, si portano addirittura sul 3 a 0, grazie al gol di Ellertsson. I lagunari cominciano poi a sbandare, il Perugia preme e accorcia le distanze con Luperini prima (64') e con Casasola su rigore poi (78').

«Abbiamo avuto l’approccio alla partita giusto - ha commentato il tecnico, Paolo Vanoli -, proponendo un bel gioco per la prima ora e subendo troppo nella seconda parte del secondo tempo. Ci manca questo, la gestione della partita nelle ultime fasi del match. In questo campionato, la squadra ha imparato a soffrire, facendo un bel percorso di crescita nella chiave della continuità e superando l’esame. Sapevamo di incontrare una squadra sì in difficoltà, ma che sa buttare il cuore oltre l’ostacolo». Il tecnico, a una giornata dal termine, crede nei playoff: «Abbiamo dato il via a questo sogno, ora dobbiamo continuare a lottare - ha spiegato -. A Parma incontreremo una squadra forte, sarà un incontro difficilissimo che dovremo preparare con il massimo dell’intensità».

Pierini, autore del primo gol, nel post partita ha sottolineato l'importanza dell'allenamento settimanale, molto intenso e finalizzato, per raggiungere il risultato: «La vittoria oggi era assolutamente vitale per cercare di raggiungere questo traguardo che ci siamo prefissati - ha sottolineato - e abbiamo davanti a noi giorni di fuoco prima di Parma. Sono contento di aver dato il mio contributo alla squadra in un momento come questo, dopo mesi difficili per me. Ho sempre cercato di fare del mio meglio quando sono stato chiamato al mio compito, lavoriamo tutti nell’interesse di questa maglia».