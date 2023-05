Venezia-Perugia 3-2: gli umbri ci provano, ma gli arancioneroverdi resistono e vincono

Una gara vinta di prepotenza che porta il Venezia in zona playoff. Con la vittoria per 3-2, infatti, sul Perugia i lagunari fanno un importante balzo in classifica.

La partita

Parte subito meglio il Venezia che tra le mura amiche giostra in tranquillità la gara. Pohjanpalo costruisce un'occasione ma spreca incredibilmente. Il guizzo migliore, allora, spetta a Pierini che al 25' firma una rete incredibile: con una giocata riesce a liberarsi in area ed esplodere un destro imparabile per il portiere del Perugia Abibi. E' 1-0. Il Perugia prova a farsi sotto ma al 42' Carboni trova il raddoppio con un colpo di testa da calcio d'angolo. allo scadere gli umbri non approfittano di un incertezza di Joronen e sprecano la rete del possibile pareggio. Nella ripresa, al 60', il terzo gol arancioneroverde: dopo un dialogo Zampano-Pohjanpalo arriva Ellertsson a bucare la rete del 3-0. Tempo quattro minuti, però, e comincia la risalita perugina: Luperini prima si fa parare una conclusione, poi non sbagli il tap-in a due passi. 3-1. Il Venezia potrebbe chiudere la pratica ma un miracolo di Abibi blocca la gioia di Ellertsson. E così, al 78', gli umbri trovano anche il raddoppio: è Casasola a segnare dagli 11 metri un rigore concesso per ostruzione di Hristov. Nel finale tutta la tensione del match: Casasola spinge un componente del Venezia, scatta la rissa. Il direttore di gara espelle lo stesso giocatore umbro. L'ultima emozione di una partita che proietta il Venezia ai playoff e il Perugia (quasi) in serie C.