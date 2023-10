Venezia-Pisa 2-1, il commento di mister Vanoli e Pierini

Al termine della sfida tra Venezia e Pisa, valevole per la Giornata 11 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 2-1, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Nicholas Pierini hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “Il Pisa è una squadra forte con degli abili palleggiatori, nella prima mezz’ora abbiamo fatto fatica. Se andiamo a pressare piano e con poca aggressività la tecnica degli avversari ci mette in difficoltà. Abbiamo fatto un errore importante sul gol e mi sono arrabbiato ma su questo possiamo lavorarci. Mi è piaciuto invece il carattere della squadra, abbiamo saputo soffrire per poi reagire e in Serie B ci vuole questa capacità. Per arrivare ad un sogno bisogna passare dagli errori, che ti portano a migliorare. Devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo saputo reagire ad un momento difficile ed è un buon segno. Il calcio è fatto di momenti, ho sempre detto che non è facile stare nelle parti alte della classifica. Il campionato è lungo e abbiamo bisogno di tutti, devo essere bravo a sfruttare il momento buono di ogni giocatore e loro devono essere bravi a mettermi in difficoltà. Questa squadra è formata da tutti, non solo da determinati giocatori.“





Nicholas Pierini: “Forse siamo partiti un po’ tesi e dopo il gol subito così presto eravamo un po’ scossi ma per fortuna siam riusciti a reagire, è stata una boccata d’ossigeno perché sicuramente andare all’intervallo sul 1-1 ci ha dato fiducia per ribaltarla nel secondo tempo. Ho voluto dedicare il gol ad Idzes, avevo fatto preparare la maglia in panchina apposta sperando di segnare, è andata bene e speriamo di riaverlo in campo il prima possibile. Il campionato è lunghissimo, è troppo presto per pensare alla classifica. Il nostro lavoro è preparare bene le partite in settimana e mettere in difficoltà il mister nello scegliere la formazione ogni weekend. Che segni io piuttosto che un altro compagno non conta. Siamo molto orgogliosi del fatto che la gente ci sostenga e che lo stadio sia pieno.“