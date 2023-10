Il Venezia torna alla vittoria, contro il Pisa finisce 2-1

Il Venezia torna alla vittoria e lo fa contro il Pisa, ribaltando il risultato inizialmente sfavorevole e portando a casa tre punti con il punteggio di 2-1.

La partita

Tempo quattro minuti e la partita si sblocca: dalle retrovie parte un lancio che sorprende la linea difensiva arancioneroverde. Barbieri a tu per tu con il portiere Bertinato opta per un tocco morbido e l'estremo difensore lo abbatte. Dal dischetto va Valoti che non sbaglia. Poco dopo anche Esteves prova, ma senza fortuna. Il Venezia è frastornato, ci mette un po' ma poi parte: alla mezz'ora è Pierini in stato di grazia ad azzeccare la conclusione e trovare il pareggio. Nella ripresa la partita rallenta e le due squadre faticano a farsi avanti; poi, a un quarto d'ora dalla fine, si spegne incredibilmente la luce nella difesa toscana: Tessman imbuca per Johnsen, stop e diagonale che supera Nicolas. Un sigillo che chiude definitivamente il match.