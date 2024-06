Venezia in Serie A: la squadra premiata dal sindaco Luigi Brugnaro a Ca' Farsetti

Giornata istituzionale per il Venezia che, dopo aver festeggiato ieri insieme ai tifosi la promozione in Serie A, è stato ricevuto a Ca' Farsetti dal sindaco Luigi Brugnaro. La formazione arancioneroverde, accompagnata dal direttore sportivo Filippo Antonelli e dal direttore tecnico, Cristian Molinaro, è stata accolta dal primo cittadino veneziano, il quale ha consegnato un leone in vetro di Murano con trasparenze oro e granata, i colori della bandiera della città.

«Complimenti a tutta la società, al presidente, ai dirigenti e alla squadra per la meritata promozione in Serie A, ci avete creduto fino alla fine - ha detto Luigi Brugnaro -. Avere la forza di ritrovare motivazione ed entusiasmo dopo la sconfitta nell’ultima partita di campionato è stata la vera bravura di questo gruppo che non ha mai mollato. Il presidente Duncan Niederauer ha fatto un grande sforzo per riorganizzare la società in questi anni, l’obiettivo ora è rimanere in Serie A e i lavori di adeguamento dello stadio Penzo inizieranno subito. Avete regalato una grande gioia a tutta la gente di Venezia che in questi giorni vive con il sorriso, ringrazio anche il Mister, tutti i giocatori, lo staff e i dirigenti per questa lieta sorpresa».



Così invece il ds Filippo Antonelli: «Ringrazio innanzitutto il sindaco Luigi Brugnaro per averci ricevuto oggi in comune, aver conquistato la promozione attraverso i playoff è stato ancora più bello perché abbiamo potuto festeggiare con la nostra gente e i nostri splendidi tifosi al Penzo. Posso definire questa cavalcata come un capolavoro, il lavoro che è stato fatto nell’ultimo anno e mezzo è stato incredibile. Devo ringraziare tutta la società, il presidente Niederauer, mister Paolo Vanoli, Cristian Molinaro e tutto lo staff del Venezia FC. Siamo fieri ed orgogliosi del traguardo raggiunto, siamo stati bravi all’inizio del nostro percorso a ricompattare l’ambiente e fare in modo che tutte le componenti sostenessero la squadra verso questo grande traguardo».