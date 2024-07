Venezia, presentato Eusebio Di Francesco: «L’obiettivo è raggiungere la salvezza»

Questo pomeriggio presso la sala stampa di Cà Venezia, il direttore sportivo Filippo Antonelli insieme al responsabile dell’area tecnica Christian Molinaro hanno presentato alla stampa il nuovo allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco.

«Per me è un piacere presentare ufficialmente mister Di Francesco - ha spiegato Antonelli -, perché c’è tanto entusiasmo nell’affrontare questa nuova stagione e questo nuovo campionato di Serie A. Per far fronte alle nuove sfide che ci attendono abbiamo deciso di affidare la nostra guida tecnica a mister Di Francesco, non solo per il suo passato professionale di grandissimo livello, ma per lo spessore umano che ho potuto constatare nei numerosi incontri avvenuti. Sono certo che sarà il giusto condottiero che attraverso le sue idee coraggiose di calcio renderà orgogliosi i nostri tifosi sia nei momenti positivi che negativi».

Eusebio Di Francesco, dopo i ringraziamenti di rito alla società, ha spiegato di aver fatto delle scelte, negli ultimi anni «basandomi soprattutto sul valore delle persone e poi sul valore della squadra. Con i tifosi voglio instaurare un rapporto stretto, sincero e leale. Qui c’è una bellissima struttura che può solo crescere, con tanta gente competente in ogni ruolo».

La prima cosa chiesta ai suoi nuovi giocatori «è la massima disponibilità - ha proseguito il nuovo mister -. Cercherò inoltre di trasferire le mie idee ma soprattutto il coraggio e la resilienza di non tirarsi mai indietro nei momenti di difficoltà. Io credo che l’obiettivo è di raggiungere la salvezza attraverso delle basi importanti come la lealtà, la serietà e il duro lavoro. Chiederò ai miei giocatori di avere sempre il massimo rispetto per se stessi e per la maglia che indossano. La sensazione più bella è che ho percepito in questi ragazzi grandissimo senso di appartenenza verso la Società e Città. Questa sera incontreremo i tifosi e credo che sia un bel segnale da parte della Società, perché il senso di appartenenza è quello che ognuno di noi deve avere quando si affronta un’avventura. Uno degli aspetti fondamentali è l’amore tra la piazza e il club».