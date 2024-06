Il Venezia che verrà: il programma per la Serie A tra stadio, allenatore e rosa

Ancora in piena euforia per la promozione in Serie A, in casa Venezia si inizia a progettare il prossimo campionato nella massima serie nazionale, il quale innanzitutto porterà nelle casse societarie una cifra importantissima come 26 milioni di euro grazie ai diretti televisivi. I tre aspetti più importanti nelle prossime saranno lo stadio, l'allenatore e la rosa.

Stadio

La prima questione è di ordine logistico-strutturale: il "Penzo" non è a norma per la A in quanto la capienza dell'impianto è di 11.150 spettatori, inferiore ai 12.000 previsti dalle normative federali. Come tre anni fa si prospetta nuovamente una corsa contro il tempo per adeguare il centenario impianto lagunare alla prima di campionato (17-18 agosto) ma in caso negativo le prime partite di campionato potrebbero essere giocate a Monza o Salerno. Tutto questo in attesa del nuovo stadio a Tessera, l'impianto da 16.000 posti inserito nel mega-complesso del Bosco dello Sport. Secondo quanto dichiarato dal vice sindaco Andrea Tomaello a "La Nuova" lo stadio dovrebbe essere pronto per il 2027: già un primo ritardo rispetto alla data annunciata all'avvio dei lavori, in quanto la stima data era il 2026.

Allenatore

Sul fronte tecnico a tenere banco è la situazione allenatore: Paolo Vanoli, non è un mistero, è promesso sposo del Torino. Durante i festeggiamenti di ieri pomeriggio è stato tra i più acclamati e sono stati tantissimi i cori in suo onore: nonostante gli inviti a rimanere il tecnico passerà ai granata. Resta da capire la modalità in quanto Vanoli ha un contratto di altri due anni con il Venezia: il club di Cairo potrebbe pagare la clausola rescissoria di un milione di euro o inserire delle contropartite tecniche, leggasi giocatori, nella trattativa. Nella rosa lagunare c'è infatti Alì Dembelè, in prestito dal Torino e che potrebbe così passare a titolo definitivo al Venezia. Per il dopo Vanoli, vista la situazione dei festeggiamenti in corso, c'è ovviamente tanto fumo e poco arrosto: i primi nomi circolati sono quelli di Eusebio Di Francesco, appena retrocesso con il Frosinone, Luca D'Angelo dello Spezia (contratto in scadenza) e Vincenzo Vivarini della sorpresa Catanzaro, legato ai giallorossi però fino al 2025. Possibile outsider l'ex Udinese Andrea Sottil, cercato dal neopromosso Cesena in Serie B.

Squadra

Per quanto riguarda la rosa, il lavoro del direttore sportivo Filippo Antonelli sarà in primis tenere i pezzi pregiati della rosa. Joel Pohjanpalo piace da tempo alla Lazio, mentre Tanner Tessmann a Bologna e Parma ma anche loro hanno dei contratti di un certo peso: il finlandese fino al 2027, fino al 2025 per l'americano. Tra i giocatori in scadenza di contratto il terzo portiere Matteo Grandi, il centrale Michael Svoboda, la bandiera Marco Modolo, la meteora Maximilian Ullmann e il russo Deny Cherishev. Tra di loro peserebbe e non poco l'addio di un giocatore cresciuto tantissimo e determinante nei playoff come Svoboda, da capire cosa vorrà fare Modolo che rimane l'unico superstite della squadra che ripartì dalla Serie D nove anni: pur avendo giocato pochissimo rimane il capitano e voce importantissima nello spogliatoio. Tre invece i giocatori che sono in prestito: detto di Alì Dembelè, gli altri due sono Giorgio Altare e Marco Olivieri. Per il primo, tra i più scatenati nei festeggiamenti, scatta automaticamente il riscatto dopo la promozione in Serie A mentre l'attaccante tornerà con molta probabilità alla Juventus.