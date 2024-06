Il Venezia torna in serie A, esplode la festa in laguna

Il sogno si avvera, il Venezia torna in serie A per la stagione 2024/25. La partita di ritorno della finale playoff contro la Cremonese, giocata allo stadio Pier Luigi Penzo, consegna agli arancioneroverdi una promozione sofferta, ma meritata. Risolve tutto Gytkjaer con un gol al 24', poi il risultato resta sull'1-0 fino alla fine. Tanto basta: la città ora può festeggiare l'impresa della sua squadra, che si è guadagnata questo risultato posizionandosi terza in classifica a fine campionato e poi sbaragliando le avversarie nel corso dei playoff. Il Venezia si unisce a Parma e Como, arrivate nelle prime due posizioni e già promosse.

L'ultima volta che il Venezia aveva giocato nella massima serie era stato nel 2021/2022: promosso l'anno precedente, era subito retrocesso, concludendo il campionato all'ultimo posto. Dopo un anno di assestamento, ecco il nuovo prodigio: un gioco convincente sotto la guida di mister Paolo Vanoli, tanti gol segnati (è l'attacco più prolifico della B) e soprattutto un grande cuore. Non c'era miglior modo di coronare questa stagione di una vittoria in casa, tra il calore del pubblico. Da Venezia alla terraferma, il fischio finale fa partire le urla di gioia dei tifosi, i cori e i brindisi. Al Penzo tutti scendono in campo, mentre fuori si festeggia dopo avere trattenuto il fiato davanti agli schermi. Per il calcio veneziano, domenica 2 giugno 2024 è una data da segnare sul calendario.