Venezia, riparte la caccia alla Serie A: stasera la semifinale d'andata dei playoff a Palermo

Il Venezia debutta nei playoff: stasera al "Barbera" gli arancioneroverdi affronteranno il Palermo nell'andata delle semifinali playoff. La squadra di Vanoli, dopo aver saltato il primo turno degli spareggi grazie al terzo posto in classifica, scende in Sicilia per affrontare una squadra che ha eliminato pochi giorni fa la Sampdoria dalla corsa alla Serie A. Le due squadre tornano ad affrontarsi nei playoff dopo il precedente datato ormai alla stagione 2017-2018: il Venezia allenato all'epoca da Inzaghi pareggià 1-1 al "Penzo" ma venne sconfitto 1-0 a Palermo. Mancherà tra i rosanero il grande ex Ceccaroni, acciaccato e neanche convocato da Mignani.

Questi invece i convocati di Vanoli:

Portieri: Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Jesse Joronen

Difensori: Antonio Candela, Ali Dembélé, Jay Idzes, Marco Modolo, Marin Šverko, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann, Francesco Zampano.

Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mato Jajalo, Nunzio Lella, Tanner Tessmann.

Attaccanti: Denis Cheryshev, Christian Gytkjaer, Marco Olivieri, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo.

PROBABILI FORMAZIONI

Palermo: Desplanches; Graves, Lucioni, Nedelcearu; Diakité, Ranocchia, Segre, Lund; Di Francesco, Brunori; Soleri. All. Mignani.

Venezia: Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Bjarkason, Tessmann, Busio, Zampano; Gytkjaer, Pohjanpalo. All. Vanoli.