A Venezia arriva la Roma, Zanetti: «Dobbiamo sfruttare gli spazi che ci lasceranno»

A Venezia arriva la Roma di Mourinho: l'anticipo delle 12.30 sa di match da brivido ma il momento un po' cos' dei giallorossi dovrebbe essere uno stimolo per gli arancioneroverdi. Il pareggio della Roma con il Bodo, la gran quantità di gol incassati negli ultimi incontri porta mister Zanetti a chiedere ai suoi di sfruttare gli spazi che la squadra, in difficoltà, dovrebbe affrontare.

Queste le parole dell'allenatore: «Giocare questo tipo di partite per noi è un grande orgoglio, abbiamo lottato duramente l’anno scorso per arrivare a realizzare il sogno della Serie A e di poter giocare dei match come quello di domani. La Roma è una grande squadra, con un bel gioco, che porta molti giocatori in fase offensiva. Spinge con entrambi i terzini, e questo a volte la porta, oltre che ad accettare la parità numerica difensiva, a scoprirsi ed a lasciare degli spazi. Mourinho è un grande allenatore, ha vinto tutto ed ha un carisma incredibile. Per me è sempre stato un punto di riferimento, credo di non essermi mai perso un minuto di qualsiasi sua intervista, questo al fine di studiare il suo stile comunicativo. Lui ha sempre avuto questa capacità di spostare l’attenzione mediatica a suo piacimento in base alle necessità della squadra. Quello che dobbiamo salvare della trasferta di Genova è l’approccio che abbiamo avuto, la combattività, un elemento che invece ci è forse mancato in altre occasioni. Se ci troveremo a fare una partita difensiva sarà per merito dell’avversario, non di certo per demerito nostro, questo è ciò a cui ambisco, in quanto per me il gioco è una conditio sine qua non del nostro approccio alla gara. Rispetto a Genova dobbiamo affrontare il match con più coraggio e cercando di sfruttare ogni spazio che la Roma ci lascerà, questo però come ho detto senza perdere la nostra identità».

In aggiornamento