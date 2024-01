Il Venezia torna a vincere: battuta la Sampdoria 5-3

VENEZIA - SAMPDORIA 5-3

Venezia (4-3-3): Joronen, Candela, Altare (35' st Dembelè), Sverko, Zampano, Tessmann, Busio, Lella (1' st Ellertsson), Pierini (35' st Svoboda), Johnsen (41' st Olivieri), Pohjanpalo (35' st Gytkjaer). All. Vanoli.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano, Ricci, Depaoli, Yepes (38' st Panada), Benedetti, Verre (19' st Barreca), De Luca (38' st La Gumina. All. Pirlo.

Reti: pt 16' e 35' Pohjanpalo, 30' Benedetti; st 13' Pohjanpalo, 19' De Luca, 26' Depaoli. 29' Busio, 32' Ellertsson.

Arbitro: Dionisi, assistenti Cipriani e Ceolin, 4° uomo Frascaro, var Serra.

Note: espulso Benedetti al 43' per somma di ammonizioni. Ammoniti Lella, Verre, Sverko, Johnsen, La Gumina. Angoli 1-2. Recuperi pt 2', st 5'. Spettatori 9030 (abbonati 1301).

Venezia. Torna al successo il Venezia che batte con un rocambolesco 5-3 la Sampdoria. Succede veramente di tutto a Sant'Elena: primo tempo con Pohjanpalo in rete, pareggia Benedetti che poi viene espulso, il bomber lagunare segna su rigore il 2-1 e a inizio ripresa segna il gol che sembra chiudere i giochi. Non è così perché complici due regali i doriani pareggiano. Ci pensano Busio ed Ellertsson con due gol in tre minuti a scacciare i fantasmi e a consegnare alla squadra di Vanoli tre punti che valgono il secondo posto insieme al Como.

Solito 4-3-3 per il Venezia di Vanoli, maglia bianca invece per la Samp, schierata da Pirlo con il 4-3-2-1. Occasione per i doriani al 4' grazie a un calcio di punizione dai 20 metri, Verre però lo calcia ben sopra la traversa. È un avvio decisamente con il freno a mano per i lagunari, i quali faticano a creare qualcosa di interessante davanti, complice un'elevata imprecisione nella manovra. Alla prima vera occasione il Venezia passa in vantaggio: azione sulla fascia destra di Lella, la difesa respinge, Pierini rimette in mezzo per Pohjanpalo che da due passi insacca con un meraviglioso colpo di tacco. Opportunità subito per la Samp al 17', De Luca da ottima posizione non impatta però la sfera. Al 19' punizione per il Venezia tirata da Tessmann, muro della difesa, calcia Zampano, deviazione, Altare non riesce a colpire ma era in ogni caso fuorigioco. Due minuti dopo sugli sviluppi del primo corner della partita il centrale difensivo ex Cagliari colpisce di testa, blocca Stankovic. La rete cambia completamente la partita, gli arancioneroverdi iniziano finalmente a distendersi. Alla mezzora però la Sampdoria rimette il match in parità: Candela perde un pallone sanguinoso sulla fascia, De Luca imbecca Yepes, il quale serve Benedetti che mette in rete. Opportunità immediata per il Venezia di tornare in vantaggio al 31', Lella di testa incredibilmente manda alto da tre metri sul cross di Pierini, pochi secondi prima su un’azione fotocopia né Johnsen né Pohjanpalo erano riusciti ad impattare la sfera. Al 35' su una palla vagante si avventa Johnsen, intervento ingenuo di Ricci che lo stende: rigore netto. Dal dischetto Pohjanpalo è glaciale e riporta il Venezia in vantaggio. La partita al 43' vive un altro momento decisivo: Benedetti, ammonito due minuti prima, interviene in ritardo su ampano: l'arbitro è a due passi e gli sventola il secondo giallo e il conseguente rosso tra le proteste della panchina doriana. Un minuto più tardi ha spaio Johnsen, Stankovic in uscita gli sbarra la strada. Finisce il primo tempo con il Venezia in vantaggio, ciononostante è a dir poco furioso Vanoli con la squadra.

Subito un cambio per il Venezia a inizio secondo tempo con Ellertsson che rileva uno spento Lella. I lagunari lasciano sfogare la Samp nei primissimi minuti e al 13' infilano il tris: bel cross di Johnsen e splendida incornata in tuffo di Pohjanpalo che realizza così una splendida tripletta. Gli ospiti restano comunque in partita e al 19' accorciano con De Luca, il quale con un pallonetto beffa Joronen leggermente fuori dai pali. Palla gol per i lagunari al 25' con Zampano che esplode un gran destro da oltre venti metri, la sfera scheggia il palo alla destra di Stankovic. Tempo un minuto e la Sampdoria rimette in parità la partita: cross dal centrodestra di Ricci, Joronen esce ma resta nella terra di nessuno, Depaoli a porta vuota segna. È una partita incredibile che non finisce mai: al 29' traversone di Johnsen, sul secondo palo Busio colpisce di testa, Stankovic pasticcia, riprende l'americano che in mischia segna il 4-3. Ma non è finita affatto qui: al 32' Zampano si incunea nella difesa doriana, serve Pohjanpalo che calcia, mura Ghilardi, staffilata di Ellertsson e palla in fondo al sacco. I due gol in rapida successione mettono in ghiaccio i tre punti e nei minuti successivi succede ben poco, al 46' ci prova Ellertsson con il mancino a giro ma non trova la doppietta. L'ultima a provarci è Tessmann con un tiro dal limite, si distende Stankovic e mette in corner ma il tempo è ormai finito.