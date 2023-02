Venezia, domani scontro salvezza a Benevento

La Giornata 23 del campionato di Serie B 2022/23 vede il Venezia alla prima sfida in trasferta dopo la chiusura del mercato invernale. Lo Stadio Vigorito ospiterà i lagunari in uno scontro diretto con il Benevento, diciassettesimo in classifica e a sole due lunghezze di vantaggio sul Venezia.



I precedenti



Il Venezia non ha mai vinto nei cinque precedenti di Serie B contro il Benevento: un pareggio e quattro sconfitte nel parziale, compresa quella del girone di andata persa per 2-0. Due dei cinque incontri si sono svolti in casa del Benevento, dove il Venezia ha segnato un gol, nell’unico pareggio registrato dai lagunari contro i campani, il 10 luglio 2020.



Statistiche e curiosità



Il Benevento ha perso tre delle ultime quattro sfide (1N) di campionato: si tratta dello stesso numero di sconfitte subite dai giallorossi nelle precedenti 12 gare (3V, 6N) di questo torneo sotto la guida di Fabio Cannavaro. Nessuna squadra ha mandato in gol marcatori di più nazionalità diverse rispetto al Venezia in questa Serie B: otto, al pari del Genoa; tuttavia, un terzo delle reti complessive dei lagunari (8/24, incluse tre delle ultime quattro) sono state firmate da Joel Pohjanpalo. Il Benevento è la squadra che ha subito più gol in percentuale nell’ultimo quarto d’ora di partita: il 38%, ovvero nove, sui 24 totali, inclusi quattro degli ultimi cinque in campionato. In termini numerici, invece, nessuna compagine ha incassato più reti del Venezia nei 15’ finali di gara: 10, al pari del Como. Sia Benevento che Venezia hanno conquistato, in questa stagione, appena nove punti in casa: a pari merito, si dividono l’ultimo posto nella classifica parziale home.



Moduli e allenatori



Paolo Vanoli e Fabio Cannavaro non si sono mai incontrati nella loro carriera da allenatori: entrambi debuttano in questa stagione nel campionato di Serie B e non erano sulle rispettive panchine in occasione del match di andata. Migliori, al momento, i parziali di successo di mister Vanoli, con una percentuale di vittorie del 30% rispetto al 18,8% di Cannavaro e una media di punti a partita di 1.20, contro l’1.00 secco del campione del mondo. Nelle ultime tre partite (contro Cosenza, Genoa e Frosinone), mister Cannavaro ha schierato per due volte il classico “albero di Natale” (4-3-2-1), per poi passare a un 3-5-2 perfettamente speculare al modulo prediletto da mister Vanoli.



I marcatori



Appena 15 reti in campionato, fino ad ora, per il Benevento: Antonino La Gumina è rimasto solo al comando della classifica marcatori con tre gol (di cui uno su rigore), dopo aver condiviso il primato con Francesco Forte, passato all’Ascoli durante il mercato invernale. Joel Pohjanpalo ha preso parte a nove degli ultimi 12 gol segnati dal Venezia (sette reti, due assist); nel periodo (dallo scorso novembre), è il giocatore che ha messo lo zampino in più marcature (nove) in questo campionato.