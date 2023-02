Venezia-Spal, Vanoli: «Vedo la squadra concentrata, gara importante per la salvezza»

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli per la Giornata 24 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare la Spal alle ore 14 allo Stadio Pier Luigi Penzo. Portieri: Bruno Bertinato, Jesse Joronen, Niki Mäenpää.

Difensori: Andrea Beghetto, Lorenzo Busato, Antonio Candela, Andrea Carboni, Luca Ceppitelli, Petko Hristov, Michael Svoboda, Francesco Zampano. Centrocampisti: Magnus Andersen, Gianluca Busio, Mikael Egill Ellertsson, Mato Jajalo, Tommaso Milanese, Tanner Tessmann. Attaccanti: Denis Cheryshev, Riccardo Ciervo, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo.

il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato l’avversario e il momento della squadra.



«Lavoriamo con l’obiettivo di dare continuità ai risultati positivi, e in questo senso gli allenamenti di questa settimana sono stati molto proficui: vedo la squadra molto concentrata. I nuovi innesti hanno un ritmo partita diverso rispetto a chi della ‘vecchia guardia’ ha sempre giocato titolare, ma stanno lavorando con intensità e si sono rapidamente integrati nel gruppo. Il mio compito è quindi anche quello di stare attento alle esigenze di tutti durante la partita, e intervenire con le sostituzioni al momento giusto. Nell’incontrare la SPAL, è difficile fare confronti con il girone di andata: sono cambiate moltissime cose in entrambe le compagini. Mi aspetto una partita complessa, è una squadra molto tecnica e che esprime un bel calcio, con dei giocatori importanti. Dobbiamo giocare compatti e con lo stesso spirito che abbiamo mostrato a Benevento. Noi veniamo da un risultato positivo, loro da una sconfitta, ma questa circostanza non deve ingannare: ogni episodio può cambiare le sorti di una partita e il desiderio di rivalsa può essere uno stimolo importante. Non abbiamo ancora trovato la chiave per spezzare le piccole fasi di difficoltà in cui incappiamo a ogni gara, bisogna puntare sulla personalità e sulla lucidità in questi casi. Chi entra in campo, oggi, sa qual è l’obiettivo comune: non voglio parlare di singoli, voglio parlare del Venezia. Cerco di trasmettere questo spirito anche ai ragazzi, motivo per cui sono convinto che ogni persona che scenderà in campo farà bene, contribuendo in maniera funzionale alle nostre necessità in ogni fase della partita. In tutti i risultati, dobbiamo essere lucidi: tutti gli incontri sono snodi fondamentali nella rincorsa alla salvezza».