Il Venezia non concretizza, contro la Spal sconfitta per 2-0

Alla quinta di campionato il Venezia a Ferrara affronta la Spal, nona in classifica.

La partita

Si gioca il primo tempo in equilibrio. Il primo a provare la conclusione insidiosa è Connelly che per poco non porta il Venezia al vantaggio. Ma gli arancioneroverdi rischiano qualcosa e al 13' e poi al 19' resistono agli attacchi avversari grazie alla parate di Joronen. Al 29' la Spal passa in vantaggio: Proia liscia, la palla arriva a La Mantia che devia in gol l'1-0. Al 38' i lagunari accorciano le distanze con Pohjanpalo, l'arbitro però annulla per dubbio fuorigioco. Nella ripresa il Venezia fatica, complice qualche sbavatura difensiva, ma si divora il pareggio in almeno due occasioni, in particolare con Novakovich. All'82' palo dei padroni di casa con Rabbi. Sembra finita ma negli ultimi secondi accade di tutto: il Venezia ancora una volta per pochissimo non agguanta il pari con Pohjanpalo, mentre in contropiede Finotto buca la difesa e insacca la rete del definitivo 2-0.